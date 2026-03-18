Любопитно

Фотобомба на годината: Никол Кидман открадна шоуто от Джеф Безос и Лорън Санчес

Холивудската икона Никол Кидман взриви мрежата, след като небрежно „фотобомбира“ Джеф Безос и Лорън Санчес на партито на Vanity Fair. Докато милиардерът и годеницата му позираха, звездата от „Мулен Руж!“ открадна шоуто в зашеметяваща златна рокля

18 март 2026, 11:54
Н икол Кидман открадна не само светлината на прожекторите на партито на Vanity Fair за "Оскарите" през 2026 г. – тя превзе сцената изцяло, макар и неволно.

Станало популярно в социалните мрежи видео показва как холивудската икона небрежно минава зад Лорън Санчес и Джеф Безос, докато те позират на червения килим, превръщайки това, което трябваше да бъде официален фотографски момент, в мигновена интернет сензация.

Социалните медии бързо го нарекоха „неволна фотобомба“, като феновете се шегуваха, че Кидман, в целия си легендарен холивудски блясък, просто „си връща територията“. Партито, проведено на 15 март 2026 г. в новите галерии „Дейвид Гефен“ в LACMA в Лос Анджелис, едва беше започнало, когато закачливият момент се разигра, напомняйки на всички, че дори най-бляскавите нощи могат да поднесат неочаквани и възхитителни изненади, пише Hola!.

По-рано същата вечер Кидман вече бе украсила церемонията по връчването на "Оскарите" като съпрезентатор на наградата за най-добър филм заедно със своя партньор от „Мулен Руж!“ Юън Макгрегър, и тя не разочарова и на партито на Vanity Fair. Актрисата пристигна в златна рокля висша мода на Chanel, отличаваща се с триизмерен мрежест ефект и фино разрошени детайли по ръкавите и подгъва.

Леко „недовършеният“ артистичен стил на роклята ѝ придаваше скулптурно, почти ефирно качество - препратка, вероятно, към емблематичната ѝ роля на Сатин по случай 25-ата годишнина на „Мулен Руж!“. Черни обувки с отворени пръсти и черна чанта със сребърна верижка допълваха ансамбъла, гарантирайки, че всеки ъгъл улавя правилната комбинация от елегантност и драматизъм.

В хода на вечерта Кидман смени две различни визии на Chanel, всяка от които бе майсторски клас по изискана текстура и стар холивудски блясък, затвърждавайки я като безспорната кралица на стила на вечерта.

Междувременно Лорън Санчес Безос и Джеф Безос излязоха на червения килим с увереност. Санчес зашемети в скулптурна, прилепнала по тялото червена рокля със силует тип „русалка“, изработена от сатен, който блестеше под всяка светкавица, и корсет, украсен с геометрични детайли, изглеждащи едновременно архитектурни и секси.

Диамантени обеци и впечатляващ годежен пръстен допълваха визията, привличайки камерите и вниманието преди случайната разходка на Кидман зад тях. Безос заложи на класическа елегантност, облечен в перфектно ушит черен смокинг със снежнобяла риза, копринена папийонка и лъскави лачени обувки – образ на дискретна подкрепа, докато държеше ръката си на талията на Санчес по време на фотосесията им.

