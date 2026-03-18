Фотобомба на годината: Никол Кидман открадна шоуто от Джеф Безос и Лорън Санчес

Н икол Кидман открадна не само светлината на прожекторите на партито на Vanity Fair за "Оскарите" през 2026 г. – тя превзе сцената изцяло, макар и неволно.

Станало популярно в социалните мрежи видео показва как холивудската икона небрежно минава зад Лорън Санчес и Джеф Безос, докато те позират на червения килим, превръщайки това, което трябваше да бъде официален фотографски момент, в мигновена интернет сензация.

🌟This was the moment you realize why Nicole Kidman was the real star



As she walked by, Jeff Bezos and Lauren Sánchez almost looked like fans waiting for her acknowledgment.



Социалните медии бързо го нарекоха „неволна фотобомба“, като феновете се шегуваха, че Кидман, в целия си легендарен холивудски блясък, просто „си връща територията“. Партито, проведено на 15 март 2026 г. в новите галерии „Дейвид Гефен“ в LACMA в Лос Анджелис, едва беше започнало, когато закачливият момент се разигра, напомняйки на всички, че дори най-бляскавите нощи могат да поднесат неочаквани и възхитителни изненади, пише Hola!.

По-рано същата вечер Кидман вече бе украсила церемонията по връчването на "Оскарите" като съпрезентатор на наградата за най-добър филм заедно със своя партньор от „Мулен Руж!“ Юън Макгрегър, и тя не разочарова и на партито на Vanity Fair. Актрисата пристигна в златна рокля висша мода на Chanel, отличаваща се с триизмерен мрежест ефект и фино разрошени детайли по ръкавите и подгъва.

Леко „недовършеният“ артистичен стил на роклята ѝ придаваше скулптурно, почти ефирно качество - препратка, вероятно, към емблематичната ѝ роля на Сатин по случай 25-ата годишнина на „Мулен Руж!“. Черни обувки с отворени пръсти и черна чанта със сребърна верижка допълваха ансамбъла, гарантирайки, че всеки ъгъл улавя правилната комбинация от елегантност и драматизъм.

В хода на вечерта Кидман смени две различни визии на Chanel, всяка от които бе майсторски клас по изискана текстура и стар холивудски блясък, затвърждавайки я като безспорната кралица на стила на вечерта.

Междувременно Лорън Санчес Безос и Джеф Безос излязоха на червения килим с увереност. Санчес зашемети в скулптурна, прилепнала по тялото червена рокля със силует тип „русалка“, изработена от сатен, който блестеше под всяка светкавица, и корсет, украсен с геометрични детайли, изглеждащи едновременно архитектурни и секси.

Диамантени обеци и впечатляващ годежен пръстен допълваха визията, привличайки камерите и вниманието преди случайната разходка на Кидман зад тях. Безос заложи на класическа елегантност, облечен в перфектно ушит черен смокинг със снежнобяла риза, копринена папийонка и лъскави лачени обувки – образ на дискретна подкрепа, докато държеше ръката си на талията на Санчес по време на фотосесията им.