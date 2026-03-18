Свят

"Престъпление като услуга": Най-новият руски шпионин може да е някой, когото познавате

Нидерландски контрашпионин предупреждава, че чужди служби вербуват обикновени европейци за шпионаж и саботаж

18 март 2026, 11:13
Източник: iStock

Ш пионажът вече не изисква професионален агент, посочва POLITICO.

Чуждите разузнавателни служби, включително руските и иранските, все по-често вербуват обикновени европейски граждани за извършване на шпионаж и саботаж, съобщава Юсеф Айт Дауд, директор на отдела за разузнаване и национални заплахи в нидерландската служба за разследвания и специални операции.

Промяната означава, че властите вече преследват обикновени граждани, често вербувани онлайн с обещания за пари или просто заради тръпката от мисията, вместо професионални разузнавачи.

"Не е като да има бележка с надпис: "Поздрави от Русия" или "Поздрави от Иран", казва Айт Дауд. "Понякога просто питат: "Искаш ли да подпалиш нещо за 5 000 евро?"

Предупреждението му идва на фона на вандализъм, шпионаж, саботаж и дезинформация, които са описвани като кампания на Кремъл за отслабване на Европа.

Въпреки че руската намеса започва преди пълномащабното нахлуване в Украйна, през 2018 г. Нидерландия изгони четирима руски военни разузнавачи за опит да хакнат международната организация по химически оръжия, темпото и мащабът на дейностите са се ускорили през последните четири години.

Айт Дауд ръководи новосъздаден полицейски екип, натоварен с прилагането на разширения антишпионаж закон на Нидерландия, който криминализира предаването на информация или предмети на чужди държави дори когато те не са държавна тайна.

Той обяснява, че увеличеното използване на цивилни вербувани лица отразява по-широка промяна в начина, по който чуждите разузнавателни служби провеждат операции, а това усложнява усилията за противодействие.

"До скоро основно разузнавателните служби извършваха действията сами", добавя той. "Сега виждаме, че граждани, за пари, за приключение или по друга причина, се предоставят за такива задачи."

Айт Дауд описва това като "престъпление като услуга".

Разузнавателните служби в цяла Европа вече предупреждават гражданите си за риска от вербуване. В Германия през септември бе стартирана медийна кампания, която съветва хората да не стават "агенти".

Нидерландия отиде една стъпка по-далеч, като затегна закона и създаде екипа на Айт Дауд за неговото прилагане. "Чуждите държави могат да се замислят два пъти преди да се намесят, защото сега може да има цял екип, който да ги спре", казва той.

Русия обикновено привлича най-много внимание по отношение на чуждата намеса в Европа, но разузнавателните служби постоянно предупреждават и за заплахи от Китай и Иран.

Що се отнася до транснационалното репресиране, държави, които целят дисиденти и диаспори в чужбина, списъкът на страните е още по-дълъг.

По съображения за сигурност Айт Дауд отказва да разкрие точния размер на новия полицейски екип, като споменава само, че включва специален киберотдел.

Източник: istockphoto

"Борбата с чуждото вмешателство не е толкова проста, колкото борбата с тероризма", казва Айт Дауд, който е работил три години в Националната координация за сигурност и противодействие на тероризма, преди да поеме новата си роля.

"Ако някой иска да извърши терористичен акт, обикновено е идеологически мотивиран. Те се движат в такива кръгове, говорят по определен начин, търсят експлозиви или огнестрелни оръжия. Всичко това е видимо."

Разузнавателните операции, обаче, се провеждат в "сива зона между война и мир", казва той, като голяма част от тях са онлайн. Разузнаването и медиите посочват платформата Telegram, популярна в Русия, като ключов инструмент за вербуване.

През септември неговият екип участва в ареста на трима 17-годишни, заподозрени в руски дирижиран заговор.

Тийнейджърите се подозира, че са опитвали да картографират интернет трафика около ключови обекти в Хага с устройство, известно като подслушващ софтуер/"Wi-Fi sniffer", по поръчка на руска група, свързана с държавни хакери. Според нидерландските медии целите включват канадското посолство и офисите на Европол и Евроджъст.

Айт Дауд отказва да коментира случая директно, но казва, че той илюстрира по-широк проблем: много от хората, участващи в такива операции, "не са непременно закоравели престъпници или професионални шпиони".

Той добавя, че млади хора между 12 и 20 години са "преобладаващи" при престъпления като трафик на наркотици и тероризъм, но се позовава на проучване, според което заподозрените в руски хибридни военни заговори обикновено са по-възрастни, около 30-те години.

Друга трудност за разследващите е събирането на достатъчно доказателства за осъждане. Според новия закон на Нидерландия за шпионаж, прокуратурата трябва да докаже, че заподозреният е действал съзнателно от името на чужда държава.

Това бе илюстрирано наскоро, когато холандски съд осъди служител на националната контратерористична служба на 20 месеца затвор за вземане на държавни документи.

Решението бе удар за прокуратурата, която твърдеше, че мъжът тайно е шпионирал за Мароко и поиска 12-годишна присъда, първата голяма присъда по новия закон.

Източник: POLITICO    
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скръбна вест: Отиде си проф. Желязко Стоянов - човекът, който модернизира Университетската библиотека

Скръбна вест: Отиде си проф. Желязко Стоянов - човекът, който модернизира Университетската библиотека

България Преди 12 минути

.

Кожата говори! А, ти чуваш ли я?

Любопитно Преди 32 минути

<p>Започва се: ЦИК тегли номерата за изборите. Вижте важните дати и какво е строго забранено в кампанията</p>

Всичко за изборите на 19 април - календар на ключовите срокове

България Преди 50 минути

Ето кои са основните срокове и събития, свързани с предстоящите избори, според ЦИК

Доналд Тръмп

Бизнес инстинкти на бойното поле: Стратегията на Тръмп във войната с Иран

Свят Преди 58 минути

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сега прилага непредсказуемия стил, с който изгради бизнес империята и политическата си марка, към далеч по-сложната и чувствителна роля на военновременен лидер

"Величие" обяви водачите на листите си за изборите на 19 април

"Величие" обяви водачите на листите си за изборите на 19 април

България Преди 1 час

<p>Разследват смъртта на млада жена в болница в София</p>

Прокуратурата разследва смъртта на млада жена в болница в София

България Преди 1 час

Има съмнения за лекарска грешка или немарливост

,

След 29-часово прекъсване: Възстановиха тока в Куба

Свят Преди 1 час

Американският президент Доналд Тръмп засили реториката си срещу управлявания от комунисти остров

.

Министър Шарков пред ОССЕ: Гарантираме прозрачност на машинния вот и видеонаблюдението

България Преди 1 час

МЕУ се срещна с Мисията на ОССЕ/СДИПЧ за наблюдение на изборите

Снимката е архивна

Морето у нас изхвърли две тела, едното - на гола жена

България Преди 1 час

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

Свят Преди 1 час

В южната и в източната част на Ливан най-малко 14 души са били убити при отделни израелски въздушни удари

.

Рая Назарян и управляващият посолството на САЩ обсъдиха визите и партньорството ни

България Преди 1 час

Срещата е била инициирана от американската страна

Иран екзекутира "шпионин на Мосад" - напрежението с Израел ескалира

Иран екзекутира "шпионин на Мосад" - напрежението с Израел ескалира

Свят Преди 2 часа

Мъжът е бил признат за "виновен в предоставянето на снимки и информация за чувствителни обекти в Иран на израелската шпионска агенция Мосад"

Али Лариджани

Кой ще управлява Иран? Убийството на Лариджани задълбочава парализата в Техеран

Свят Преди 2 часа

Лариджани не беше военен командир, но беше централна фигура във формирането на стратегическите решения на Иран. Като секретар на Висшия съвет за национална сигурност той се намираше в сърцето на вземането на решения по въпросите на войната, дипломацията и националната сигурност

Сините и Червените предизвикаха неочаквани реакции у шеф Ангелов

Сините и Червените предизвикаха неочаквани реакции у шеф Ангелов

Любопитно Преди 2 часа

Двата отбора издадоха всички свои поръчки заедно за първи път

Брутална агресия в Русе: Нападнаха с юмруци шофьор на автобус

Брутална агресия в Русе: Нападнаха с юмруци шофьор на автобус

България Преди 2 часа

<p>Политическа буря?&nbsp;Мирчев отрече напрежение в ПП-ДБ</p>

Ивайло Мирчев: Няма напрежение в ПП-ДБ, коалицията търси подкрепа

България Преди 2 часа

Според него Божанов е национален рекордьор по брой преференции

Всичко от днес

