"Престъпление като услуга": Най-новият руски шпионин може да е някой, когото познавате

Ш пионажът вече не изисква професионален агент, посочва POLITICO .

Чуждите разузнавателни служби, включително руските и иранските, все по-често вербуват обикновени европейски граждани за извършване на шпионаж и саботаж, съобщава Юсеф Айт Дауд, директор на отдела за разузнаване и национални заплахи в нидерландската служба за разследвания и специални операции.

Промяната означава, че властите вече преследват обикновени граждани, често вербувани онлайн с обещания за пари или просто заради тръпката от мисията, вместо професионални разузнавачи.

"Не е като да има бележка с надпис: "Поздрави от Русия" или "Поздрави от Иран", казва Айт Дауд. "Понякога просто питат: "Искаш ли да подпалиш нещо за 5 000 евро?"

Предупреждението му идва на фона на вандализъм, шпионаж, саботаж и дезинформация, които са описвани като кампания на Кремъл за отслабване на Европа.

"#Russia’s newest spy may be someone you know"https://t.co/jsEJC5bt5G — Ville Kostian (@Kostian_V) March 18, 2026

Въпреки че руската намеса започва преди пълномащабното нахлуване в Украйна, през 2018 г. Нидерландия изгони четирима руски военни разузнавачи за опит да хакнат международната организация по химически оръжия, темпото и мащабът на дейностите са се ускорили през последните четири години.

Айт Дауд ръководи новосъздаден полицейски екип, натоварен с прилагането на разширения антишпионаж закон на Нидерландия, който криминализира предаването на информация или предмети на чужди държави дори когато те не са държавна тайна.

Той обяснява, че увеличеното използване на цивилни вербувани лица отразява по-широка промяна в начина, по който чуждите разузнавателни служби провеждат операции, а това усложнява усилията за противодействие.

"До скоро основно разузнавателните служби извършваха действията сами", добавя той. "Сега виждаме, че граждани, за пари, за приключение или по друга причина, се предоставят за такива задачи."

Айт Дауд описва това като "престъпление като услуга".

Разузнавателните служби в цяла Европа вече предупреждават гражданите си за риска от вербуване. В Германия през септември бе стартирана медийна кампания, която съветва хората да не стават "агенти".

Нидерландия отиде една стъпка по-далеч, като затегна закона и създаде екипа на Айт Дауд за неговото прилагане. "Чуждите държави могат да се замислят два пъти преди да се намесят, защото сега може да има цял екип, който да ги спре", казва той.

Русия обикновено привлича най-много внимание по отношение на чуждата намеса в Европа, но разузнавателните служби постоянно предупреждават и за заплахи от Китай и Иран.

Що се отнася до транснационалното репресиране, държави, които целят дисиденти и диаспори в чужбина, списъкът на страните е още по-дълъг.

По съображения за сигурност Айт Дауд отказва да разкрие точния размер на новия полицейски екип, като споменава само, че включва специален киберотдел.

Източник: istockphoto

"Борбата с чуждото вмешателство не е толкова проста, колкото борбата с тероризма", казва Айт Дауд, който е работил три години в Националната координация за сигурност и противодействие на тероризма, преди да поеме новата си роля.

"Ако някой иска да извърши терористичен акт, обикновено е идеологически мотивиран. Те се движат в такива кръгове, говорят по определен начин, търсят експлозиви или огнестрелни оръжия. Всичко това е видимо."

Разузнавателните операции, обаче, се провеждат в "сива зона между война и мир", казва той, като голяма част от тях са онлайн. Разузнаването и медиите посочват платформата Telegram, популярна в Русия, като ключов инструмент за вербуване.

През септември неговият екип участва в ареста на трима 17-годишни, заподозрени в руски дирижиран заговор.

Тийнейджърите се подозира, че са опитвали да картографират интернет трафика около ключови обекти в Хага с устройство, известно като подслушващ софтуер/"Wi-Fi sniffer", по поръчка на руска група, свързана с държавни хакери. Според нидерландските медии целите включват канадското посолство и офисите на Европол и Евроджъст.

Айт Дауд отказва да коментира случая директно, но казва, че той илюстрира по-широк проблем: много от хората, участващи в такива операции, "не са непременно закоравели престъпници или професионални шпиони".

Той добавя, че млади хора между 12 и 20 години са "преобладаващи" при престъпления като трафик на наркотици и тероризъм, но се позовава на проучване, според което заподозрените в руски хибридни военни заговори обикновено са по-възрастни, около 30-те години.

Друга трудност за разследващите е събирането на достатъчно доказателства за осъждане. Според новия закон на Нидерландия за шпионаж, прокуратурата трябва да докаже, че заподозреният е действал съзнателно от името на чужда държава.

Това бе илюстрирано наскоро, когато холандски съд осъди служител на националната контратерористична служба на 20 месеца затвор за вземане на държавни документи.

Решението бе удар за прокуратурата, която твърдеше, че мъжът тайно е шпионирал за Мароко и поиска 12-годишна присъда, първата голяма присъда по новия закон.