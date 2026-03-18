"Как се стреляш два пъти с различни оръжия?": Майката на Николай Златков с нови разкрития

Майката на Николай Златков, Ралица Асенова, хвърли нова светлина върху трагичния инцидент в прохода „Петрохан“. В емоционален пост в социалните мрежи тя разкри шокиращи подробности от съдебномедицинските експертизи, които според нея поставят под сериозно съмнение официалните версии за случилото се

18 март 2026, 12:44
С лучаят с трагедията в прохода „Петрохан“ продължава да тъне в неясноти, докато близките на жертвите водят паралелна битка за истината. Ралица Асенова, майка на Николай Златков, обяви публично във Фейсбук, че е внесено официално искане за повторна съдебномедицинска експертиза. Документът е подписан от петима роднини на загиналите в качеството им на пострадали лица.

Съмнения в официалната версия

Основният фокус на недоволството е насочен към съществуващите експертни заключения, които според близките съдържат логически и физически абсурди.

Асенова остро критикува наличната експертиза на Иво Калушев, посочвайки детайли, които поставят под въпрос версията за самоубийство:

  • Физическа невъзможност: Според информацията, Калушев е бил десничар, но експертизата сочи траектория на изстрела „отдолу и отляво“.
  • Мистерията „Ивей“: Близките определят като „най-голямата загадка“ обстоятелствата около смъртта на Ивей. По думите на Асенова, версията, че той сам е разкъсал панталона си, преди да произведе два изстрела в главата с две различни оръжия, е в разрез с всякаква криминалистична логика.
  • Специфични наранявания: Почернените от барутни изгаряния и окървавени длани на жертвите допълнително подсилват тезата, че събитията в прохода не са се разиграли според официалния сценарий.

„Изумителни неща са се случили... как някой може да постигне това сам – да се простреля два пъти с различни оръжия с изгорени длани?“,  пита риторично Асенова в социалните мрежи.

Процесуална битка

Към момента прокуратурата е издала постановления по стари искания на почернените семейства, но новата молба за повторна експертиза цели да внесе яснота там, където досегашните разследващи органи виждат „самоубийство“, а роднините – „екзекуция“.

Очаква се държавното обвинение да се произнесе дали ще допусне нови вещи лица, които да анализират специфичните следи по телата и дрехите на загиналите. Случаят остава под засилен обществен натиск, тъй като детайлите, изнесени от Ралица Асенова, предизвикват сериозни въпроси за качеството на първоначалните следствени действия.

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан"

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

За тези избори ще се извърши проверка на софтуерния код на 100% от инсталираните машини за гласуване, заяви Георги Шарков

Властите започват строг контрол на вноса на животни

Тя ще бъде в района на Адана, където се намира авиобазата „Инджирлик"

След като трогна милиони с привързаността си към плюшена играчка, изоставеното бебе макак от японския зоопарк „Ичиока" най-после откри утеха в прегръдките на истински спътник

МС обяви критериите за отпускане на помощи за горива

Максималният срок за предоставяне на подкрепата е 30 юни 2026 г.

Нидерландски контрашпионин предупреждава, че чужди служби вербуват обикновени европейци за шпионаж и саботаж

Парламентът реши: Два пъти годишно ще получават добавки най-нуждаещите се

Зеленски се разтревожи: Войната в Иран забавя мирните преговори за Украйна

Украинският президент призова Тръмп и Стармър да се срещнат и да намерят общ език

Метеорът е навлязъл в атмосферата около 9 ч. местно време във вторник, създавайки звуков удар, усетен в голяма част от северен Охайо и извън него. Сигнали постъпиха от Кливланд и други райони чак до Питсбърг, Пенсилвания, както и до щата Ню Йорк

Докато Бенямин Нетаняху води битките на фронта и в Кнесета, Ицхак „Буги" Херцог се превърна в „тихия глас" на израелската съвест

