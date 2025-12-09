Голяма авария остави без вода редица квартали в София

О т „Софийска вода“ съобщиха за сериозна авария по ул. „Поп Евстатии Витошки“ в кв. „Бояна“, която налага спиране на водоподаването в няколко района на югозападната част на столицата.
Засегнатите райони са:
- кв. „Драгалевци“
- кв. „Киноцентъра“
- кв. „Бояна“
- в.з. Беловодски път
- кв. „Княжево“
- с. Владая – районът между ЖП линия „София–Перник“, ул. „Лесковец“, ул. „Войнишко въстание“, ул. „Любомир Миланов“, ул. „Акад. П. Стайнов“, ул. „Равнище“
-в.з. Приплат
-в.з. Килиите
Подробна информация за хода на ремонтната дейност ще бъде налична на страницата на „Софийска вода“ и на мобилното приложение на дружеството: "Моята вода".