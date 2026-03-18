"ДПС - Ново начало" регистрира листите си с кандидати за народни представители

"ДПС-Ново начало" регистрира листи с кандидати за народни представители във всички многомандатни избирателни райони (МИР) за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това показва справка в решенията на районните избирателни комисии, публикувани на официалните им сайтове.

Председателят на ДПС Делян Пеевски е водач в два района - Благоевград и Кърджали.

Ето и пълния списък на водачите на "ДПС-Ново начало" по многомандатни избирателни райони:

1 МИР - Благоевград - Делян Пеевски

2 МИР - Бургас - Калин Стоянов

3 МИР - Варна - Йордан Цонев

4 МИР - Велико Търново - Йордан Цонев

5 МИР - Видин - Цветан Енчев

6 МИР - Враца - Иво Цанев

7 МИР - Габрово - Хамид Хамид

8 МИР - Добрич - Ертен Анисова

9 МИР - Кърджали - Делян Пеевски

10 МИР - Кюстендил - Николай Златарски

11 МИР - Ловеч - Марио Рангелов

12 МИР - Монтана - Димитър Аврамов

13 МИР - Пазарджик - Искра Михайлова-Копарова

14 МИР - Перник - Георги Попов

15 МИР - Плевен - Димитър Аврамов

16 МИР - Пловдив град - Стефка Костадинова

17 МИР - Пловдив област - Байрам Байрам

18 МИР - Разград - Халил Летифов

19 МИР - Русе - Атидже Алиева-Вели

20 МИР - Силистра - Неждет Ниази

21 МИР - Сливен - Хюсеин Хафъзов

22 МИР - Смолян - Халил Летифов

23 МИР - София - Емилия Кехайова

24 МИР - София - Рахим Юмерефенди

25 МИР - София - Андрей Георгиев

26 МИР - София област - Калин Стоянов

27 МИР - Стара Загора - Иса Бесоолу

28 МИР - Търговище - Неждет Шабан

29 МИР - Хасково - Мехмед Атаман

30 МИР - Шумен - Нида Ахмедов

31 МИР - Ямбол - Сейфи Мехмедали