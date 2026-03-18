Зловеща история от Македония: Когато „кроткият“ колега се оказа сериен убиец

В продължение на 20 години Владо Танески е журналист в малкия град Кичево, в Северна Македония, отразявайки теми като местни новини и общински дела. Но след това, през 2005 г., той попада на голяма история. Жена е изчезнала – местна чистачка.

Тялото ѝ е намерено няколко седмици по-късно, увито в найлонови торби, а разследващите установяват, че е била изнасилена преди убийството си. Танески отразява историята и получава похвали за своите увлекателни, информативни статии.

Той продължава да пише за убийствата на още две жени, но до 2008 г. разследващите започват да стават подозрителни. Статиите на Танески са пълни с подробности, които само убиецът би могъл да знае. И поглеждайки назад, разследващите осъзнават, че той е предлагал статии за убийствата изненадващо бързо.

За свой ужас, те скоро разбират, че Владо Танески знае толкова много за убийствата, защото самият той е убиецът. Журналистът е арестуван за престъпленията, но умира чрез самоубийство в затвора, преди да бъде изправен пред съд.

Това е неговата смущаваща история.

Тихият живот на един „кротък“ журналист

Роден през 1952 г., Владо Танески израства в Кичево, където според твърденията е имал обтегнати отношения с майка си, местна чистачка. Отношенията им се влошават още повече през 1990 г., когато бащата на Танески умира самоубивайки се.

Въпреки това, Танески води сравнително нормален живот. Жени се и има две деца, а бившата му съпруга по-късно описва връзката им като „идеален брак“. Тя заявява, че той винаги е бил „тих“ и „кротък“, макар да е забелязвала дълбокото възмущение, което е изпитвал към майка си.

„Единственият път, когато съм го виждала да проявява агресия, беше, когато живеехме с родителите му“, казва бившата съпруга на Танески пред местна телевизия.

Междувременно той изгражда кариера като журналист в Кичево. Танески пише за местните вестници „Нова Македония“ и „Утрински вестник“, отразявайки предимно ежедневните новини на града, теми като образование и общински дела.

Как Владо Танески отразяваше собствените си убийства

В края на 2004 г. 64-годишна жена на име Митра Симяноска изчезва. След това, през януари 2005 г., тялото ѝ е открито увито в найлонова торба. Симяноска е била брутално изтезавана, изнасилена и удушена – и Владо Танески започва да предава за разследването на убийството.

През следващите три години изчезват още две жени: 56-годишната Любица Лицоска, която изчезва през ноември 2007 г. и чието тяло е намерено през февруари 2008 г., и 65-годишната Живана Темелкоска, която изчезва през май 2008 г. и е намерена приблизително седмица по-късно. Подобно на Симяноска, Лицоска и Темелкоска са били изнасилени и убити, след което увити в найлон и изхвърлени около Кичево. И всички убийства са отразявани от Танески.

Наистина, Владо Танески изглежда има специална интуиция, когато става въпрос за поредицата от убийства. Той успява да съобщава за тях подробно и когато тялото на Темелкоска е намерено през май 2008 г., той показва изненадваща бързина в предлагането на новината за нейното убийство на „Нова Македония“.

Въпреки това, тези, които работят с него, нямат почти никаква представа, че нещо не е наред. „Той говореше много тихо, но беше и много убедителен“, казва Гоце Тръпковски, репортер в „Нова Македония“, пред The Guardian през 2008 г.

Криминален репортер, който е работил с Танески, Огнен Чанчаревик, подкрепя думите на Тръпковски пред The New York Times същата година. „Той беше приятен и образован човек, който изглеждаше напълно нормален“, казва Чанчаревик.

Но докато колегите му не подозират нищо, полицията започва да се пита как Танески се е сдобил с информацията си.

Арестът и смъртта на журналиста-убиец Владо Танески

Докато разследват убийствата на Симяноска, Лицоска и Темелкоска, както и на 78-годишна жена, изчезнала през 2003 г., местната полиция чете статиите на Владо Танески за бруталните престъпления. И те започват да забелязват, че журналистът разполага с изненадващо добра информация за подробностите около убийствата – подробности, които само убиецът би могъл да знае.

„Прочетохме неговите истории и това ни направи подозрителни. Той знаеше твърде много“, казва говорителят на полицията Иво Котевски пред The New York Times.

През 2008 г. полицията успява окончателно да свърже Танески с убийствата. Те откриват, че неговата ДНК съвпада със сперма, намерена върху жертвите, а претърсването на къщата му разкрива предмети, принадлежали на жертвите, както и телефонни кабели, подобни на този, използван за удушаването на жените. Те откриват и голяма колекция от порнографски материали.

Владо Танески е арестуван на 22 юни 2008 г. Полицията разполага с достатъчно доказателства, за да му повдигне обвинение за две от убийствата. Те също така се надяват да го обвинят за третото убийство и да видят дали Танески знае нещо за жената, изчезнала през 2003 г. Но преди да успеят да разпитат журналиста-убиец за неговите престъпления, Танески се самоубива, като се удавя в кофа с вода в килията си.

Въпреки че той никога не прави самопризнания, полицията е убедена, че Танески е виновен.

„Всички тези жени са били изнасилени, малтретирани и убити по най-ужасния начин и ние имаме много силни доказателства, че Танески е отговорен и за трите“, заявява Котевски след смъртта му.

„В края на краищата имаше много неща, които сочеха към него като заподозрян и ни доведоха до повдигане на обвинения срещу него за две от убийствата. Бяхме близо до обвинение за трето убийство и се надявахме той да ни даде подробности за четвърта жена, изчезнала през 2003 г. – защото вярваме, че той е замесен и в този случай“, добавя той.

Но докато участието на Танески в убийствата е очевидно за полицията, бившите му колеги от вестниците все още са шокирани да научат, че журналистът е убил жените, за които е писал.

„Когато полицията ми се обади, за да каже: „Вашият репортер е убиецът“, едва повярвах на ушите си. Танески беше толкова спокоен, когато обсъждаше убийствата. Всички тези жени живееха само на метри от къщата му“, възкликва Чанчаревик, криминалният репортер, работил с Танески.

Защо Владо Танески се превръща от кротък журналист в сериен убиец?

Въпреки че неговото самоубийство означава, че полицията никога няма да разбере със сигурност, те предполагат, че насилието му е имало нещо общо с неговото възмущение към майка му. Преди смъртта си майката на Танески е била чистачка, подобно на неговите жертви.

Всъщност, всички негови жертви са познавали майката на Танески.