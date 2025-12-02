България

След токовата авария: Има ли все още проблеми с електрозахранването в София

Нарушения има в жилищните комплекси "Изток", "Дианабад", "Изгрев", "Лозенец", "Яворов"

2 декември 2025, 07:55
П роблемите с електрозахранването в София продължават, след като в понеделник вечер подстанция "Рила" в столицата изключи, оставяйки голяма част от централния градски район без ток малко преди 21:00 часа.

Част от центъра на София остана без ток

По информация от сайта на електроразпределителното дружество "Електрохолд" нарушено захранване през нощта е имало в жилищните комплекси "Изток", "Дианабад", "Изгрев", "Лозенец", "Яворов". Проблеми са посочени и за части от районите в центъра - Оборище и Средец, както и квартал "Хладилника".

Малко след 7.00 часа във вторник сутрин проблеми с електрозахранването вече имаше само в части от "Оборище" и жилищния комплекс "Яворов". 

В понеделник вечер екипи на пожарната и "Електрохолд" бяха в подстанция "Рила", където NOVA съобщи, че е имало задимяване.

Министърът на енергетиката Жечо Станков излезе с публикация в социалните мрежи, заявявайки че има съмнения за злоумишлени действия. Започнала е проверка.

Източник: NOVA    
ток авария софия протести
