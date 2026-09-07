България

Заловената дрога край Бургас: Стойността ѝ може да надхвърли 15 млн. евро, искат постоянен арест за шофьора

110 кг кокаин и 230 кг марихуана бяха открити в камион

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 7 септември 2026, 07:47
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О кръжната прокуратура в Бургас внесе в съда искане за постоянен арест на 40-годишен мъж от София, обвинен в държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в особено големи размери.

Рекордна акция на Гранична полиция: Спрени са стотици килограми кокаин и марихуана край Бургас

Мъжът е бил водач на товарния автомобил, в който на 4 септември при операция на Главна дирекция „Гранична полиция“ и Окръжната прокуратура в Бургас са открити общо 340 килограма наркотици – 110 килограма кокаин и 230 килограма марихуана.

По данни на прокуратурата това е рекордно количество наркотични вещества, заловено при една реализация извън пристанище или граничен контролно-пропускателен пункт в страната през последните десетилетия.

  • Наркотиците били укрити в камиона

Товарният автомобил със софийска регистрация е бил спрян около 13:00 часа на 4 септември при влизане в Бургас от София.

При последвалото претърсване са открити палети със сакове, в които били разпределени и укрити наркотичните вещества.

Иззети са 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала на марихуана. Всеки от пакетите е бил с тегло около един килограм.

Наркотиците, товарният автомобил и други веществени доказателства са иззети.

40-годишният шофьор е задържан, а впоследствие му е повдигнато обвинение за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в големи размери.

Окръжната прокуратура в Бургас е внесла в съда искане той да остане за постоянно в ареста.

Вътрешният министър с подробности за рекордните количества кокаин и марихуана край Бургас

  • Пратката може да струва над 15 млн. евро

По първоначални данни стойността на откритите наркотици е над 15 млн. евро по цени, използвани от съдебната система.

Наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев уточни, че тази оценка е значително по-ниска от реалната стойност, която наркотиците биха имали при продажба на улицата.

Окончателната стойност все още не може да бъде определена. Причината е, че заради огромното количество предстои експертиза, която трябва да установи точния състав на съдържанието във всеки от пакетите.

Едва след приключването на експертизите ще може да бъде направена окончателната оценка на иззетите вещества.

„Информацията, с която разполагаме – оперативна и следствена, все още подлежи на допълване“, заяви Маринчев.

По думите му предстои да бъде установено и дали има други лица, свързани с престъплението. Въпросът за евентуално повдигане на обвинения на други хора ще бъде решен в хода на разследването.

Според данните на прокуратурата наркотиците са били предназначени за трафик, но се проверява и възможността част от количеството да е било предназначено за българския пазар.

  • Рекорд за една операция извън пристанище и ГКПП

Директорът на ГД „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов определи случая като рекорден по количество наркотични вещества, заловени при една реализация извън пристанище и граничен контролно-пропускателен пункт.

„Това действително е рекордно количество, заловено при една реализация извън пристанище и ГКПП“, заяви Златанов.

Той посочи, че става дума за 110 килограма кокаин и 230 килограма марихуана, като по различни пазарни оценки стойността на наркотиците е огромна и може да надхвърли 15 млн. евро.

Златанов отбеляза, че правителството е поставило акцент върху борбата с разпространението на наркотични вещества, а ГД „Гранична полиция“ е насочила усилията си към противодействието на наркотрафика.

„Намираме се на такова географско място, което престъпните мрежи се опитват да използват за такава каналджийска дейност, но мисля, че успешно противодействаме на това“, каза той.

  • Над половин тон наркотици за по-малко от два месеца

Случаят е част от серия разследвания на Окръжната прокуратура в Бургас.

Само за по-малко от два месеца по три досъдебни производства са иззети над половин тон високорискови наркотични вещества, съобщи окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

Стойността на иззетите наркотици по тези производства е за десетки милиони евро.

По думите на Чинев това е „обезпокоителна статистика“, която отразява тревожна тенденция за сериозно активиране на определен сегмент от криминогенната среда.

Той подчерта, че ситуацията налага „пълна мобилизация“ на правоохранителните органи, за да бъде даден силен отговор от страна на държавата.

Разследването за произхода и предназначението на пратката, както и за евентуалното участие на други лица, продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: prb.bg; Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров    
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