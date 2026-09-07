България

Пожар пламна в нерегламентирано сметище край столичния квартал "Люлин"

За инцидента съобщи кметът на района Георги Тодоров

Василена Василева Василена Василева

7 септември 2026, 12:35
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П ожар избухна в нерегламентирано сметище край столичния ж.к. „Филиповци“, а димът се разпространи над район „Люлин“ и други части на София. За инцидента съобщи кметът на квартала Георги Тодоров. Той посочи, че поддържа връзка с областния управител на София за координиране на действията по овладяване на ситуацията. 

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ уточниха за NOVA, че гори нерегламентирано сметище. Сигналът е получен около 3 часа през нощта. Пожарът вече е локализиран, а на място остават три екипа с 11 огнеборци.

Заради задимяването районният кмет призова гражданите да ограничат излизанията навън и да затворят плътно прозорците и вратите на домовете си. Той предупреди, че димът може да бъде особено опасен за деца и хора с хронични заболявания.

По данни на Изпълнителната агенция по околна среда при пожара в нерегламентираното сметище край „Филиповци“ не са отчетени превишения на нормите за серен диоксид. През нощта и в сутрешните часове, около 9:00 часа, са регистрирани пикови стойности на фините прахови частици. От ИАОС уточняват, че тези краткотрайни повишения не означават превишаване на средноденонощната норма.

Огнището продължава да тлее, като екипите на място работят за пълното му потушаване. Старши инспектор Емил Симеонов от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - София увери, че няма данни за опасни концентрации на вредни вещества във въздуха в района на пожара.

Заради множеството сигнали за замърсяване Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е разположила мобилна станция, която извършва измервания на различни точки в района. „През цялото време не са установени наднормени показатели“, заяви Симеонов. По думите му се следят нивата на различни вещества, сред които циановодород и сероводород, както и съдържанието на кислород във въздуха.

Той подчерта, че към момента измерванията не показват опасност за населението. Въпреки че в района се усеща миризма на дим, това не означава, че концентрациите на наблюдаваните вещества са над допустимите стойности. Симеонов сравни ситуацията с отоплението на твърдо гориво през зимата, когато димът и характерната миризма се усещат във въздуха, без това непременно да означава наличие на наднормени показатели.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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