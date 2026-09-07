България

Обявиха съкращения в администрацията на още две министерства

Василена Василева Василена Василева

7 септември 2026, 13:06
Обявиха съкращения в администрацията на още две министерства
Източник: iStock photos/Getty images

Социалното министерство публикува за обществено обсъждане промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда. Предвижда се в инспекцията да бъдат закрити 50 щатни бройки. Така общата численост на администрацията ще бъде намалена от 650 на 600 бройки.

Мащабна реорганизация на здравната система и съкращаване на 440 щатни бройки

Мярката ще бъде реализирана чрез вътрешна реорганизация на специализираната администрация и съкращаване на трайно незаети длъжности. Промени в устройствения си правилник предлага и Агенцията за обществени поръчки. При нея съкращението е значително по-малко - пет щатни бройки. Премахва се длъжността финансов контрольор, като функциите му ще бъдат поети от настоящия персонал на дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност". Целта е да се ограничат административните разходи и разходите за персонал. След промените числеността на администрацията ще бъде намалена от 102 на 97 щатни бройки, или с 4,9%.

Държавната администрация започва да свива щатове: ще има ли реални съкращения

Далеч по-сериозни са предвидените промени в Министерството на околната среда и водите. Те могат да предизвикат вълна от недоволство и да доведат до проблеми с контролната дейност по опазване на околната среда. Предвижда се разместване на отговорностите между басейновите дирекции и регионалните инспекции по околната среда и водите при управлението на водите. Най-съществената промяна обаче е намерението броят на РИОСВ да бъде рязко намален. В момента те са 15 териториални структури, но идеята е да бъдат обединени по региони на планиране, които вече са само четири, предаде "24 часа".

Именно служителите на РИОСВ извършват проверките на място в изключително широк спектър от дейности. Затова остава въпросът как подобно териториално обединение ще гарантира, че контролната дейност ще продължи да се извършва адекватно.

Съкращават над 160 щата в две министерства

В края на седмицата бяха публикувани и промените в здравната система, с които здравният министър Катя Ивкова предвижда сериозни размествания. В резултат на прехвърляния, обединения и други структурни промени числеността на персонала се намалява с цели 440 щатни бройки. От Министерството на здравеопазването обаче посочват, че основната част от оптимизацията ще бъде за сметка на незаети щатове.

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От общо 440 бройки 160 са в администрации от системата на здравеопазването. Други 280 са в останалите второстепенни разпоредители по бюджета на Министерството на здравеопазването. От тях 200 щатни бройки са в центровете за спешна медицинска помощ, 50 - в националните центрове по проблемите на общественото здраве, а 30 - в центровете за трансфузионна хематология

Редактор: Василена Василева
Източник: "24 Часа"    
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