Заловиха над 125 000 къса контрабандни цигари в куфари на "Капитан Андреево"

О ткриха 125 200 къса цигари, укрити в пътнически куфари в лек автомобил, влизащ в страната от Турция на МП „Капитан Андреево”.

На 3 септември около 21:20 часа на пункта пристигал миниван с чужда регистрация по маршрут от Ирак през Турция и България за Обединеното Кралство. В зоната за митнически контрол пътниците - баща с двамата му синове, обявили, че не пренасят нищо за деклариране.

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Източник: Агенция "Митници"

При съвместни действия със служителите от ГД „Гранична полиция“ е извършена щателна проверка, при която митническите инспектори откриват в багажното отделение шест пластмасови куфара, един кашон и черна полиетиленова чанта, пълни с цигари. Отрити са общо 6260 кутии цигари без български акцизен бандерол.

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Контрабандните тютюневи изделия и автомобилът са задържани. В хода на проверката е установено, че цигарите са собственост на водача на превозното средство, на когото е съставен акт.

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През изминалия месец август митническите служители на МП „Капитан Андреево” са задържали близо 1 914 000 къса цигари (95 700 ) кутии, което със 100 000 къса цигари (5000) кутии повече в сравнение същия период на миналата година.