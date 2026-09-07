Борбата с пожарите край Антон и Горно Сахране продължава

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П родължава борбата с пожарите в страната. В Националния парк „Централен Балкан“ над село Антон над 1800 метра височина горят клекове, хвойна и сухи треви.

Стихията в неделния ден се разпали отново, най-вече заради силния вятър и сравнително високите температури. Засега няма пряка опасност за населените места в района.

Предполагаемата причина за възникването на пожара е изхвърлен фас от берачи на боровинки, които били забелязани на мястото, откъдето тръгнал огъня.

През нощта огънят е утихнал. Кметът на Антон Андрей Симов очаква днес пожарникарите да се справят с огнището.

В неделя пожар в района на село Горно Сахране спря движението на влакове по линията София-Бургас. Пламъците обхванаха бали със сено, автомобили и сгради. Почти изцяло изгорял е склад на железопътната инфраструктура. Огънят засегна и къщи, както и голяма площ от орехова градина.

Едно от най-критичните места беше в непосредствена близост до далекопровод с високо напрежение. Силният вятър допринесе за бързото разпространение на пламъците, предаде NOVA. В гасенето участваха пожарникари, доброволци и военнослужещи. Седем екипа на пожарната успяха да спрат разрастването на стихията към железопътната линия и да позволят възстановяването на движението.

Стотици пътници останаха да чакат по гарите в страната, докато движението по линията София-Бургас бъде възстановено. Към момента екипите на пожарната продължават работа по окончателното локализиране на огъня.