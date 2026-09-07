България

Убийство на едногодишно дете във Варна, задържана е близка на семейството

33-годишната жена вече е с повдигнато обвинение

Василена Василева Василена Василева

7 септември 2026, 13:29
Убийство на едногодишно дете във Варна, задържана е близка на семейството
Източник: iStock Photos/Getty Images

33-годишна жена от Варна е обвинена в убийството на едногодишно дете и остава за постоянно в ареста. Мярка „задържане под стража“ е определена от Варненския окръжен съд по искане на прокуратурата.

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Случаят е от 30 август, когато в полицията е подаден сигнал за едногодишно бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. На адреса пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които установили, че детето е починало.

Първоначално е образувано досъдебно производство, за да бъдат изяснени причините и обстоятелствата около смъртта. Назначената съдебномедицинска експертиза обаче показала, че спрямо детето е извършено тежко престъпление. В хода на разследването органите на реда установили съпричастност на 33-годишна жена, която живеела на адреса и била близка на семейството на детето. Тя била издирена и задържана.

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Жената е привлечена като обвиняема за убийство на малолетно лице. Първоначално наблюдаващият прокурор я задържал за срок до 72 часа, след което Окръжната прокуратура във Варна поискала от съда да ѝ бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение.

Варненският окръжен съд е уважил искането и е постановил 33-годишната жена да остане в ареста. Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Предстои да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства около смъртта на детето.

Редактор: Василена Василева
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