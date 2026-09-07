Трагедия в Кавказ: Лавина уби 11 алпинисти, шестима са в неизвестност

Н ай-малко 11 алпинисти загинаха, а други шестима са в неизвестност след сход на лавина в труднодостъпния район на Безенгийското дефиле в руската република Кабардино-Балкария.

Лавината е паднала на 6 септември по склон на планината Мижирги и е затрупала група от общо 33 алпинисти, съобщи Министерството на извънредните ситуации на Русия. Спасителната операция продължава.

„За съжаление, 11 души са загинали“, съобщиха от регионалното управление на ведомството.

По последни данни шестима души са пострадали и са откарани в лечебни заведения. Други 10 алпинисти са успели да се спуснат самостоятелно и са невредими. Съдбата на още шестима участници в групата остава неизвестна.

Продължава мащабна спасителна операция

В издирването са включени спасители от няколко подразделения. По последни данни на място работят повече от 50 души, сред които екипи от високопланинските спасителни отряди на руското Министерство на извънредните ситуации и регионалните спасителни служби.

Теренът е труднодостъпен, а условията в планината усложняват работата на спасителите. При подобни операции основната задача е да бъдат проверени участъците, в които е възможно да се намират затрупани хора, като едновременно с това трябва да се отчита рискът от нови движения на снежната покривка.

За евакуацията на пострадалите е използван хеликоптер Ми-8 на руското МЧС. При подобряване на метеорологичните условия се очаква въздушната техника да бъде използвана и за подпомагане на издирването.

Ръководителят на Кабардино-Балкария Казбек Коков е посетил щаба на спасителната операция и е получил информация за хода на издирването. Той е изразил съболезнования към близките на загиналите и е разпоредил пострадалите да получат необходимата медицинска помощ.

Какво се знае за инцидента

Лавината е паднала около 17:00 часа местно време на 6 септември. Групата от 33 алпинисти се е намирала на маршрут в района на планината Мижирги, когато снежната маса е започнала да се движи по склона.

Първоначалната информация за инцидента е била за значително по-малък брой хора, но впоследствие спасителните служби са установили, че групата е била от 33 души. Броят на потвърдените жертви също се е увеличавал с напредването на спасителните работи.

Към сутринта на 7 септември равносметката е 11 загинали, шестима ранени, 10 души, които са се спуснали сами, и шестима, чиято съдба остава неизвестна.

Един от най-суровите алпинистки райони на Кавказ

Безенги се намира в централната част на Кавказ, в Кабардино-Балкария. Районът е известен с високите си върхове, ледници и сложни алпинистки маршрути и често е наричан от руските алпинисти „Малките Хималаи“.

В района на Безенги се намират шест от осемте кавказки върха с височина над 5000 метра. Сред тях са Коштантау, Дых-тау, Шхара и Мижирги.

Западната Мижирги достига 5025 метра. Планината е част от Северния масив, който включва поредица от високопланински върхове, ледени склонове и технически сложни маршрути.

Според информацията на алпинисткия лагер „Безенги“ районът е сред най-сложните за изкачване в Кавказ. Маршрутите към основните върхове преминават през технически трудни участъци на височина между 4500 и 5000 метра.

Именно комбинацията от голяма надморска височина, ледници, стръмни склонове и променливи метеорологични условия прави района особено предизвикателен дори за опитни алпинисти.​