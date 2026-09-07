11 души, сред които две бебета, загинаха при израелски удари в Южен Ливан

Н ай-малко 11 души са загинали, а петима са ранени при израелски удари срещу село Кфар Реман в Южен Ливан, предадоха ливанската Национална информационна агенция (ННА) и "Франс прес".

Сред жертвите има две кърмачета.

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Един от ударите е разрушил триетажна жилищна сграда. По данни на Reuters девет души са загинали при атаката срещу сградата, а петима са били ранени. При отделен удар с дрон срещу цивилен автомобил са загинали двама служители на ислямска служба за спешна помощ.

Ударите са извършени на фона на продължаващото напрежение между Израел и ливанската шиитска групировка „Хизбула“, въпреки действащото споразумение за прекратяване на огъня.

Нови удари в района на Набатие

Израелската авиация е нанесла удари и по други населени места в района на Набатие, сред които Горно Набатие и Арабсалим.

По-рано през нощта израелската армия е наредила на жителите на район в град Дейр Захрани да напуснат жилищен блок. Според ливански медии сградата е била унищожена около 22 минути след отправеното предупреждение.

Отделните удари са част от засилването на израелските военни операции в Южен Ливан през последните дни. Само ден по-рано при израелски атаки в района са загинали седем души, според ливанската информационна агенция.

Какво стои зад новата ескалация

Ескалацията се развива въпреки договореното през юни споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Ливан.

През последните дни Израел засили операциите си около стратегическия хълм Али ал-Тахер в района на Набатие. Израелската армия заяви, че е установила оперативен контрол над височината и че там се намира инфраструктура, свързвана с „Хизбула“. Групировката не е потвърдила израелските твърдения за превземането на района.

Напрежението се засили след атаки с дронове, които Израел приписва на „Хизбула“. Израелските военни заявиха, че ударите им са ответна реакция на действията на групировката и са насочени срещу нейни бойци и инфраструктура.

От ливанска страна обаче ударите са определяни като нарушение на договореното примирие и като опасна ескалация.

Израелски удари в южен Ливан убиха петима въпреки примирието

Примирието остава под въпрос

Споразумението за прекратяване на огъня трябваше да сложи край на поредния тежък етап от конфликта между Израел и „Хизбула“, но на практика насилието в Южен Ливан продължава.

Основен спор остава израелското военно присъствие в части от Южен Ливан. Съединените щати посредничат между страните по рамка, която предвижда израелско изтегляне и поемане на контрола от ливанската армия, както и разоръжаване на „Хизбула“.

Прилагането на договореностите обаче се забавя. „Хизбула“ се противопоставя на исканията за разоръжаване, докато Израел настоява, че няма да се изтегли напълно, ако групировката не бъде разоръжена.

Израел и „Хизбула“ - нов кръг на напрежение

Конфликтът между Израел и „Хизбула“ е част от по-широката регионална ескалация, която през 2026 г. отново обхвана Ливан.

След началото на новия етап от войната между Израел, САЩ и Иран през март „Хизбула“ предприе действия в подкрепа на Иран, което доведе до ново разрастване на бойните действия в Ливан. Израел започна интензивни въздушни удари и сухопътни операции в южната част на страната.

Дори след последвалите договорености за прекратяване на огъня израелски удари продължиха. Според Reuters от началото на новата война през март при израелските операции в Ливан са загинали повече от 4300 души.