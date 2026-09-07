Свят

11 души, сред които две бебета, загинаха при израелски удари в Южен Ливан

Триетажна жилищна сграда е била разрушена при ударите, а двама служители на спешна помощ са загинали при атака срещу автомобил

Василена Василева Василена Василева

7 септември 2026, 12:19
11 души, сред които две бебета, загинаха при израелски удари в Южен Ливан
Източник: AP/БТА

Н ай-малко 11 души са загинали, а петима са ранени при израелски удари срещу село Кфар Реман в Южен Ливан, предадоха ливанската Национална информационна агенция (ННА) и "Франс прес".

Сред жертвите има две кърмачета.

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Един от ударите е разрушил триетажна жилищна сграда. По данни на Reuters девет души са загинали при атаката срещу сградата, а петима са били ранени. При отделен удар с дрон срещу цивилен автомобил са загинали двама служители на ислямска служба за спешна помощ.

Ударите са извършени на фона на продължаващото напрежение между Израел и ливанската шиитска групировка „Хизбула“, въпреки действащото споразумение за прекратяване на огъня.

  • Нови удари в района на Набатие

Израелската авиация е нанесла удари и по други населени места в района на Набатие, сред които Горно Набатие и Арабсалим.

По-рано през нощта израелската армия е наредила на жителите на район в град Дейр Захрани да напуснат жилищен блок. Според ливански медии сградата е била унищожена около 22 минути след отправеното предупреждение.

Отделните удари са част от засилването на израелските военни операции в Южен Ливан през последните дни. Само ден по-рано при израелски атаки в района са загинали седем души, според ливанската информационна агенция.

  • Какво стои зад новата ескалация

Ескалацията се развива въпреки договореното през юни споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Ливан.

През последните дни Израел засили операциите си около стратегическия хълм Али ал-Тахер в района на Набатие. Израелската армия заяви, че е установила оперативен контрол над височината и че там се намира инфраструктура, свързвана с „Хизбула“. Групировката не е потвърдила израелските твърдения за превземането на района.

Напрежението се засили след атаки с дронове, които Израел приписва на „Хизбула“. Израелските военни заявиха, че ударите им са ответна реакция на действията на групировката и са насочени срещу нейни бойци и инфраструктура.

От ливанска страна обаче ударите са определяни като нарушение на договореното примирие и като опасна ескалация.

Израелски удари в южен Ливан убиха петима въпреки примирието

  • Примирието остава под въпрос

Споразумението за прекратяване на огъня трябваше да сложи край на поредния тежък етап от конфликта между Израел и „Хизбула“, но на практика насилието в Южен Ливан продължава.

Основен спор остава израелското военно присъствие в части от Южен Ливан. Съединените щати посредничат между страните по рамка, която предвижда израелско изтегляне и поемане на контрола от ливанската армия, както и разоръжаване на „Хизбула“.

Прилагането на договореностите обаче се забавя. „Хизбула“ се противопоставя на исканията за разоръжаване, докато Израел настоява, че няма да се изтегли напълно, ако групировката не бъде разоръжена.

Израел и „Хизбула“ - нов кръг на напрежение

Конфликтът между Израел и „Хизбула“ е част от по-широката регионална ескалация, която през 2026 г. отново обхвана Ливан.

След началото на новия етап от войната между Израел, САЩ и Иран през март „Хизбула“ предприе действия в подкрепа на Иран, което доведе до ново разрастване на бойните действия в Ливан. Израел започна интензивни въздушни удари и сухопътни операции в южната част на страната.

Дори след последвалите договорености за прекратяване на огъня израелски удари продължиха. Според Reuters от началото на новата война през март при израелските операции в Ливан са загинали повече от 4300 души.

Редактор: Василена Василева
Източник: Асен Георгиев, БТА    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Убийство на едногодишно дете във Варна, задържана е близка на семейството

Убийство на едногодишно дете във Варна, задържана е близка на семейството

Как световните лидери реагираха на победата на

Как световните лидери реагираха на победата на "Алтернатива за Германия"

Песков: Русия не изключва възобновяване на тристранните преговори за Украйна с САЩ

Песков: Русия не изключва възобновяване на тристранните преговори за Украйна с САЩ

Погребват Ратко Младич в Белград: Десетки хиляди го изпращат (СНИМКИ)

Погребват Ратко Младич в Белград: Десетки хиляди го изпращат (СНИМКИ)

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
12 досадни неща, които правят всички котки

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 5 дни
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 5 дни
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 5 дни
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожар в електрическа подстанция в Берлин след вълна от саботажи

Пожар в електрическа подстанция в Берлин след вълна от саботажи

Свят Преди 7 минути

Полицията разследва пореден инцидент с критичната инфраструктура в Германия, докато прокуратурата в Саксония обезвреди 21 взривни устройства

Северна Корея и Русия откриха първия автомобилен мост помежду си

Северна Корея и Русия откриха първия автомобилен мост помежду си

Свят Преди 14 минути

Съоръжението над река Тюмен поставя нов етап в стратегическото партньорство между Москва и Пхенян

Ресторантьорите скочиха срещу Пеканов: Цените в София не са като във Виена

Ресторантьорите скочиха срещу Пеканов: Цените в София не са като във Виена

България Преди 1 час

Вицепремиерът определи сектора на услугите като втория сектор с най-голямо нарастване на цените през юли и август

Премиерът на Сърбия предлага разпускане на парламента

Премиерът на Сърбия предлага разпускане на парламента

Свят Преди 1 час

Това е необходима процедура, за да могат да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори

Пулев: Привличането на високотехнологични инвестиции и компании от автомобилната индустрия е сред приоритетите ни

Пулев: Привличането на високотехнологични инвестиции и компании от автомобилната индустрия е сред приоритетите ни

България Преди 1 час

Вицепремиерът посети един от водещите китайски производители на електрически превозни средства и решения за автономен транспорт в Сямън

Потвърдиха огнище на антракс край Разград, въвеждат карантинни мерки

Потвърдиха огнище на антракс край Разград, въвеждат карантинни мерки

България Преди 1 час

В животновъдния обект се отглеждали 170 говеда

Бензинов шок в Иран: Цената скача двойно

Бензинов шок в Иран: Цената скача двойно

Свят Преди 2 часа

Правителството запазва субсидираната цена, но повишението се очаква да се отрази на транспортните разходи и инфлацията

Ураганите, Вулканите и Канарите се впускат в битка за територия в “Игри на волята”

Ураганите, Вулканите и Канарите се впускат в битка за територия в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Разделението и формирането на коалиции във всички лагери продължава

Откриха дрон край нос Калиакра

Откриха дрон край нос Калиакра

България Преди 2 часа

Установено е, че той не представлява опасност

Обявиха съкращения в администрацията на още две министерства

Обявиха съкращения в администрацията на още две министерства

България Преди 3 часа

Българка е сред засегнатите от спрените полети след изригването на вулкана Анак Кракатау

Българка е сред засегнатите от спрените полети след изригването на вулкана Анак Кракатау

Свят Преди 3 часа

МВнР следи ситуацията

Трагедия в Кавказ: Лавина уби 11 алпинисти, шестима са в неизвестност

Трагедия в Кавказ: Лавина уби 11 алпинисти, шестима са в неизвестност

Свят Преди 4 часа

Трагедията е станала в Безенгийското дефиле в Русия, спасители продължават издирването на оцелели

<p>&quot;Никое зло няма да убегне от погледа ми&quot;: Белият дом превърна Тръмп в супергероя Зеления фенер</p>

"Никое зло няма да убегне от погледа ми": Белият дом превърна Тръмп в супергероя Зеления фенер с помощта на AI

Свят Преди 5 часа

Президентът използва „силите“ му в поредица от сцени, които препращат към основни политически послания на неговата администрация

Световните вицешампиони започват новата голяма битка на Евроволей 2026

Световните вицешампиони започват новата голяма битка на Евроволей 2026

Любопитно Преди 5 часа

Три щама на грипа ни атакуват тази зима: Как да се предпазим

Три щама на грипа ни атакуват тази зима: Как да се предпазим

България Преди 5 часа

Ваксините са адаптирани към очакваните варианти, кои са симптомите и кога има най-голям риск от заразяване

Остър спор между представители на комитетите на Гюров и Йотова за президентския вот

Остър спор между представители на комитетите на Гюров и Йотова за президентския вот

България Преди 5 часа

Ще има ли нова дясна номинация или формацията на Бойко Борисов ще подкрепи друг участник в надпреварата?

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg
1

Ново приложение в полза на туристите

sinoptik.bg
1

Сватба в наводнена църква удиви света

sinoptik.bg

Певицата Сиара чака бебе №5 от Ръсел Уилсън

Edna.bg

Певецът Роби ще става татко

Edna.bg

Официално! Още една голяма фигура напусна Лудогорец

Gong.bg

Изпълнителният директор на Байерн с любопитен коментар за бъдещето на Олисе

Gong.bg

Убиха дете на една година във Варна, задържаха близка на семейството

Nova.bg

Българин почина на плаж в Гърция

Nova.bg