Българка е сред засегнатите от спрените полети след изригването на вулкана Анак Кракатау

М инистерството на външните работи следи ситуацията във връзка с изригването на вулкана Анак Кракатау в Индонезия и последвалите нарушения на въздушния трафик. Това съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Изригна вулканът Анак Кракатау в Индонезия, шест летища преустановиха полетите

Към момента министерството разполага с информация за една българска гражданка, засегната от нарушенията на полетите, която се намира в Истанбул. Тя е добре и е в контакт с българските дипломатически представители.

Няма постъпили други сигнали от български граждани във връзка със ситуацията.

МВнР съветва българските граждани, пътуващи към засегнатия регион или намиращи се в него предварително да се информират от графиците на избраните превозвачи дали има евентуални промени или отменени транспортни услуги.

Осем индонезийски летища остават затворени заради вулканична пепел от вулкана Анак Кракатау, предаде по-рано "Ройтерс". Сред тях са и двете летища, обслужващи Джакарта.

Пепел от Анак Кракатау, който се намира по средата между островите Ява и Суматра, е покрила Джакарта и няколко околни района, след като вулканът изригна късно в петък. Това доведе до затварянето на летищата от съображения за безопасност.

Министерството на транспорта съобщи, че 170 000 души са засегнати от отменени полети.

„Не можем да кажем кога това ще приключи заради динамичните метеорологични условия“, заяви министърът на транспорта Дуди Пурвагандхи.

Последното изригване на Анак Кракатау е било регистрирано вчера в 20.23 ч.

Изригванията на вулкана са изхвърлили пепел на височина до 6000 метра от страната на вулкана откъм Ява и до 15 000 метра откъм Суматра, както и над части от провинция Бантен на остров Ява, съобщи индонезийската метеорологична агенция на своя уебсайт.