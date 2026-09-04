Рекордна акция на Гранична полиция: Спрени са стотици килограми кокаин и марихуана край Бургас

При акция на ГД „Гранична полиция“ край Бургас са задържани стотици килограми марихуана и бяло прахообразно вещество, реагиращо на кокаин.

До момента са преброени 238 пакета марихуана и над 110 пакета от веществото, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев.

Демерджиев определи операцията като „рекорден резултат“ и заяви, че очаква МВР да пресича цели наркоканали, а не само да залавя отделни дози.

На снимката е показана опаковка с бял прах, държана в ръка с черни ръкавици Източник: Facebook/Иван Демерджиев

Стотици килограми марихуана и бяло прахообразно вещество, реагиращо на кокаин, са спрени при акция на ГД „Гранична полиция“ край Бургас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в публикация във Facebook.

По думите му до момента са преброени 238 пакета марихуана и над 110 пакета бяло прахообразно вещество, реагиращо на кокаин.

„Стотици килограми няма да стигнат до улицата и няма да отровят децата ни!“, посочва Демерджиев в публикацията.

Министърът определя резултата като „огромен удар срещу наркоразпространението“ и „рекорден резултат“ на ГД „Гранична полиция“.

В публикацията си той заявява още, че очаква от служителите на МВР да пресичат канали за разпространение на наркотици, а не да се ограничават до залавянето на единични дози.

„Това очаквам от служителите на МВР - пресечени канали, а не единични дози!“, пише министърът.