България

Рекордна акция на Гранична полиция: Спрени са стотици килограми кокаин и марихуана край Бургас

При операцията са преброени 238 пакета марихуана и над 110 пакета бяло прахообразно вещество, реагиращо на кокаин

София-Никол Николова София-Никол Николова

4 септември 2026, 19:26
Рекордна акция на Гранична полиция: Спрени са стотици килограми кокаин и марихуана край Бургас
Източник: IStock
  • При акция на ГД „Гранична полиция“ край Бургас са задържани стотици килограми марихуана и бяло прахообразно вещество, реагиращо на кокаин.
  • До момента са преброени 238 пакета марихуана и над 110 пакета от веществото, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев.
  • Демерджиев определи операцията като „рекорден резултат“ и заяви, че очаква МВР да пресича цели наркоканали, а не само да залавя отделни дози.
На снимката е показана опаковка с бял прах, държана в ръка с черни ръкавици
На снимката е показана опаковка с бял прах, държана в ръка с черни ръкавици Източник: Facebook/Иван Демерджиев

Стотици килограми марихуана и бяло прахообразно вещество, реагиращо на кокаин, са спрени при акция на ГД „Гранична полиция“ край Бургас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в публикация във Facebook.

По думите му до момента са преброени 238 пакета марихуана и над 110 пакета бяло прахообразно вещество, реагиращо на кокаин.

„Стотици килограми няма да стигнат до улицата и няма да отровят децата ни!“, посочва Демерджиев в публикацията.

Министърът определя резултата като „огромен удар срещу наркоразпространението“ и „рекорден резултат“ на ГД „Гранична полиция“.

В публикацията си той заявява още, че очаква от служителите на МВР да пресичат канали за разпространение на наркотици, а не да се ограничават до залавянето на единични дози.

„Това очаквам от служителите на МВР - пресечени канали, а не единични дози!“, пише министърът.

Редактор: София-Никол Николова
Гранична полиция Бургас наркотици марихуана кокаин Иван Демерджиев МВР наркотрафик спецакция наркоразпространение
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