Вътрешният министър с подробности за рекордните количества кокаин и марихуана край Бургас

М инистърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отчете, че сътрудничеството между службите в борбата срещу наркотрафика става все по-добро. Пред журналисти в Момчилград той коментира случая в Бургас, при който служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ установиха стотици килограми кокаин и марихуана.

Рекордна акция на Гранична полиция: Спрени са стотици килограми кокаин и марихуана край Бургас

"Тази реализация е на "Гранична полиция". Те имат оперативни служби, които се активираха изключително много. Помагат си с Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", с Главна дирекция "Национална полиция". Така че взаимодействието става все по-добро. Аз очаквам все по-сериозни резултати", каза Демерджиев.

Попитан дали се знае за къде са били предназначени заловените количества наркотици, министърът каза: "Знаят се много неща, не могат да ги споделям".

"Ако следим цената, а ние следим цената на наркотичните вещества, да, марихуаната пътува за Турция. Обикновено оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница. Стремим се да противодействаме. Виждаме, че резултатите са все по-добри и самите количества заловени наркотици говорят сами по себе си", допълни министърът.

Вчера в профила си във Facebook Иван Демерджиев съобщи, че служители на Главна дирекция "Гранична полиция" са спрели стотици килограми кокаин и марихуана при Бургас. Според министъра, заловените наркотици са рекорден резултат на Главна дирекция "Гранична полиция".

"В Бургас е нанесен мощен удар върху наркоразпространението. Така трябва да се работи, за да се върне доверието на хората", коментира окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев в официалната си страница във Facebook.