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Как световните лидери реагираха на победата на "Алтернатива за Германия"

Историческата победа на крайнодясната партия в Саксония - Анхалт предизвика реакции от САЩ, Полша, Русия и България

Василена Василева Василена Василева

7 септември 2026, 12:54
Как световните лидери реагираха на победата на "Алтернатива за Германия"
Източник: AP/БТА

П обедата на „Алтернатива за Германия“ (AfD) на изборите за местен парламент в германската провинция Саксония - Анхалт предизвика реакции от политически лидери и известни личности в Европа и САЩ.

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Партията спечели 43,8% от гласовете и получи 39 места в 83-местния парламент на провинцията. Така AfD повече от удвои резултата си от 2021 г., когато получи 20,8%. Християндемократическият съюз (CDU) на канцлера Фридрих Мерц остана втори със 17,2% - най-слабият резултат на партията в провинцията досега.

Въпреки убедителната победа AfD не разполага с необходимите 42 места за самостоятелно мнозинство. Останалите големи партии изключват коалиция с нея, което прави формирането на правителство сложно.

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  • Тръмп публикува резултатите

Американският президент Доналд Тръмп реагира на резултатите чрез своята социална мрежа Truth Social.

Той публикува графика с прогнозните резултати от вота, на която ясно се вижда преднината на AfD пред останалите партии. Тръмп не добави коментар към публикацията.

По този начин американският президент се присъедини към международните реакции след историческия резултат на партията, която е известна с твърдата си позиция по въпросите на миграцията и критиките си към германската политика спрямо Русия и Украйна.

  • Илън Мъск: „Добре свършена работа!“

По-ясна подкрепа изрази милиардерът Илон Мъск.

„Добре свършена работа!“, написа той в социалната мрежа X в отговор на публикация на съпредседателката на AfD Алис Вайдел, която поздрави лидера на партията в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд за резултата.

Зигмунд от своя страна благодари на Мъск за подкрепата му и заяви, че би приветствал възможността за „силно и конструктивно сътрудничество“.

Мъск отдавна е изразявал подкрепа за AfD, което превръща реакцията му в поредния знак за политическата близост между американския предприемач и германската партия.

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  • Полша: „Обезпокоителен сигнал“

Резултатът предизвика тревога и в Полша.

Полският външен министър Радослав Шикорски определи победата на AfD като „обезпокоителен сигнал“.

Премиерът Доналд Туск също реагира остро. В публикация в X той написа:

„В Полша само идиоти или предатели могат да се радват на триумфа на тази формация.“

Реакциите във Варшава са свързани и с позициите на AfD по отношение на Русия и войната в Украйна, както и с опасенията от засилване на крайнодесните политически сили в Европа.

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  • От Москва поздравиха резултата

Победата беше приветствана и от представител на Кремъл.

Специалният представител на руския президент Владимир Путин по инвестиционно-икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев написа в X, че „историческата победа“ на AfD показва провала на управляващата коалиция в Германия.

Дмитриев определи резултата като удар по политиката на канцлера Фридрих Мерц и направи паралел между него и бившия британски премиер Киър Стармър.

Москва следи внимателно развитието на AfD, която настоява за промяна в германската политика към Русия и се противопоставя на продължаването на военната и финансовата подкрепа за Украйна.

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  • Костадинов поздрави AfD

Реакция имаше и от България.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов поздрави „Алтернатива за Германия“ за победата в Саксония-Анхалт.

В публикация в социалните мрежи той написа, че „изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на Стария континент“.

Според Костадинов следващата важна стъпка за България са предстоящите президентски избори, които той представи като избор между кандидат на „Възраждане“ и „всички останали“.

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  • Какво означава победата на AfD

Резултатът в Саксония-Анхалт е исторически за AfD. Партията никога досега не е била толкова близо до възможността да оглави провинциално правителство в Германия.

В същото време тя остава изолирана от традиционните партии. CDU, социалдемократите, Зелените и Левицата не желаят да управляват с AfD, което на практика оставя провинцията пред сложни коалиционни преговори.

AfD получи 39 от общо 83 места - три по-малко от необходимото за мнозинство. CDU има 15 мандата, а социалдемократите, Зелените и „Левицата“ - по осем. Алиансът „Сара Вагенкнехт“ премина 5-процентната бариера и получи пет места.

Особено значение има фактът, че регионалната структура на AfD в Саксония-Анхалт е определена от германската служба за вътрешно разузнаване като доказано дясноекстремистка организация - определение, което партията отхвърля като политически мотивирано.

Изборният резултат поставя под натиск и канцлера Фридрих Мерц. Неговата CDU управлява провинцията от 2002 г., но този път претърпя историческо поражение.

Победата на AfD в Саксония-Анхалт може да се окаже важен сигнал за бъдещето на германската политика, особено на фона на нарастващото недоволство от икономическото състояние на страната, миграционната политика и курса на федералното правителство.

Редактор: Василена Василева
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