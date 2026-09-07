България

Заловената дрога край Бургас: Стойността ѝ може да надхвърли 15 млн. евро

110 кг кокаин и 230 кг марихуана бяха открити в камион

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 29 минути / 7 септември 2026, 07:47
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Н ад 15 млн. евро може да достигне стойността на около 110 килограма прахообразно вещество, реагирало на кокаин, и около 230 килограма тревна маса, реагирала на марихуана. Наркотиците са открити в товарен автомобил в Бургас. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и Главна дирекция „Гранична полиция“ по разследването.

Рекордна акция на Гранична полиция: Спрени са стотици килограми кокаин и марихуана край Бургас

Товарният автомобил със софийска регистрация е бил спрян в петък около 13:00 часа при влизане в Бургас от София. При последвалото претърсване в него са открити палети със сакове, в които били разпределени наркотичните вещества.

По данни на прокуратурата са намерени 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала на марихуана. Всеки пакет е бил с тегло около един килограм.

  • Шофьорът е задържан

Водачът на товарния автомобил е задържан, а наркотичните вещества, камионът и други веществени доказателства са иззети.

В събота на шофьора е било повдигнато и предявено обвинение за държане на наркотични вещества с цел разпространение, съобщи Светослав Маринчев, заместник-окръжен прокурор на Бургас и наблюдаващ прокурор по делото.

Заради огромното количество наркотици експертната оценка ще отнеме време. Предстои да бъде установено какво точно съдържа всеки от пакетите, посочи Маринчев.

Едва след приключването на експертизите ще може да бъде определена окончателната стойност на иззетите вещества.

  • Стойността може да надхвърли 15 млн. евро

Предварителната оценка е за около 15 млн. евро, като е възможно сумата да бъде и по-висока.

Вътрешният министър с подробности за рекордните количества кокаин и марихуана край Бургас

Маринчев уточни, че става дума за цени, използвани от съдебната система, които са значително по-ниски от реалната стойност, която наркотиците биха имали при продажба на улицата.

„Информацията, с която разполагаме – оперативна и следствена, все още подлежи на допълване“, каза заместник-окръжният прокурор.

Той посочи, че въпросът дали ще бъдат повдигнати обвинения на други лица ще бъде решен в хода на разследването.

  • „Рекордно количество“ извън пристанище и ГКПП

Ръководителят на ГД „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов определи случая като рекорден по количество наркотични вещества, заловени при една реализация извън пристанище и граничен контролно-пропускателен пункт.

По думите му става въпрос за 110 килограма кокаин и 230 килограма марихуана.

„Това действително е рекордно количество, заловено при една реализация извън пристанище и ГКПП“, заяви Златанов.

Той отбеляза, че по различни пазарни оценки стойността на наркотиците е огромна и може да надхвърли 15 млн. евро.

Над половин тон наркотици за по-малко от два месеца

Златанов посочи, че правителството е поставило акцент върху борбата с разпространението на наркотични вещества, а ГД „Гранична полиция“ е насочила усилията си към тази цел.

„Намираме се на такова географско място, което престъпните мрежи се опитват да използват за такава каналджийска дейност, но мисля, че успешно противодействаме на това“, каза той.

Само по три досъдебни производства, наблюдавани от Окръжната прокуратура в Бургас, за по-малко от два месеца са заловени над половин тон наркотици, съобщи окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

По думите му това е „обезпокоителна статистика“, която показва още по-обезпокоителна тенденция.

Разследването по случая продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров    
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