САЩ удариха Иран

В ъоръжените сили на САЩ съобщиха, че са предприели нова вълна от въздушни удари срещу Иран.
Атаката е започнала в 13:30 ч. иранско време (13:00 ч. българско време), което е необичайнo, тъй като в последно време САЩ нанасяха удари срещу Иран само нощем, за да намалят риска от противовъздушната отбрана за самолетите си.
САЩ нанесоха нови удари срещу Иран след атаката в Ормузкия проток
"Ударите целят да бъдат отслабени още повече военните способности, които иранските въоръжени сили използват при атаки срещу търговското корабоплаване в Ормузкия проток", обявиха от Централното командване на американските въоръжени сили.
At 6 a.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching a wave of strikes against Iran. The strikes are designed to further degrade military capabilities Iranian forces have used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026
Централното командване изстреля прецизни боеприпаси срещу крайбрежни отбранителни системи и места за съхранение и изстрелване на крилати ракети на остров Голям Тунб по време на 90-минутната атака.
July 15, 2026