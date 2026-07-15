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И. Ф. главният прокурор предложи освобождаването на шефа на Апелативната прокуратура в Пловдив

Прокурор Тихомир Стоев е апелативен прокурор на Пловдив от декември 2025 г.

Николай Киров Николай Киров

15 юли 2026, 16:18
И. Ф. главният прокурор предложи освобождаването на шефа на Апелативната прокуратура в Пловдив
Източник: БТА

В ременно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) предложение за образуване на производство за налагане на наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ като прокурор на административния ръководител на Апелативна прокуратура-Пловдив Тихомир Стоев за допуснато от него нарушение.

Предложението е във връзка с постъпило писмо от министъра на правосъдието от 29.04.2026 г., както и с извършена проверка от отдел „Инспекторат“ при Върховната касационна прокуратура (ВКП). В свое становище Комисията по професионална етика при ВКП заключава, че с поведението си в периода от март 2026 г. до 10 април 2026 г. апелативният прокурор на Пловдив е допуснал противоречие както със законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, поради което същото следва да бъде определено като нарушение на служебните задължения и накърняване на престижа на съдебната власт.

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С оглед на констатациите за допусната серия от нарушения на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи, съдържащи се в преписка на ВКП с обем над 200 страници, временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова предлага освобождаването на Стоев от длъжността му.

Прокурор Тихомир Стоев е апелативен прокурор на Пловдив от декември 2025 г., след като преди това няколко месеца изпълняваше длъжността временно. Има над 30 години стаж като следовател и прокурор, работил е във Върховната касационна прокуратура, Апелативната специализирана прокуратура и ДАНС.

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Искането за отстраняването на Стоев е свързано със сигнал, подаден от висш служител на МВР. В сигнала се твърди, че апелативният прокурор е упражнил неправомерен натиск и е злоупотребил със служебното си положение във връзка с конкретно разследване. По случая започват две проверки - от Инспектората на Върховната касационна прокуратура и от Софийската градска прокуратура.

Правосъдният министър Николай Найденов публично обяви, че срещу Стоев има сигнал за злоупотреба с власт и оказан натиск.

Самият Стоев категорично отхвърли обвиненията. В официална позиция той заявяви, че през цялата си професионална кариера не е оказвал неправомерен натиск върху когото и да било и че всички негови срещи с представители на МВР са били част от законното институционално взаимодействие между прокуратурата и полицията.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
Тихомир Стоев Апелативна прокуратура-Пловдив Ваня Стефанова
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