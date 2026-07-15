България

Прокуратурата търси международна правна помощ по делото за кораба „Хера“

Съдът уважи направените искания

Николай Киров Николай Киров

15 юли 2026, 15:34
Прокуратурата търси международна правна помощ по делото за кораба „Хера“
Източник: iStock/GettyImages

В арненският окръжен съд уважи исканията на Софийска градска прокуратура за събиране чрез международна правна помощ на нови доказателства по делото „Хера“

В проведено съдебно заседание пред Окръжен съд - Варна по наказателното дело, образувано по внесен от Софийска градска прокуратура обвинителен акт във връзка с потъването на моторния кораб „Хера“, Софийската градска прокуратура участва чрез определен прокурор.

В хода на съдебното следствие представителят на прокуратурата направи искания за събиране на допълнителни доказателства чрез международна правна помощ, включително за изискване на пълния видеозапис от извършения подводен оглед на кораба, както и за призоваване и разпит на чуждестранни свидетели. Съдът уважи направените искания.

М.Райков иска възобновяване на разследването за "Хера"

В същото съдебно заседание съдът уважи молбата на и.ф. административен ръководител на Софийска градска прокуратура и отмени наложената в предходното съдебно заседание глоба. Съдът прие, че неявяването на прокурор от СГП се дължи на обективни причини, които не са по вина на административния ръководител.

Трагедията от 13 февруари 2004 г., при която на входа на Босфора загинаха 17 български и двама украински моряци, постави началото на сложно разследване.

Първоначалният официален отговор дойде от турските власти, които в окончателен доклад, връчен на българския транспортен министър през 2006 г., заключават, че инцидентът е причинен от техническа неизправност на плавателния съд и закъснял сигнал за помощ.

Години по-късно, в началото на 2010 г., българската държава прави нов опит да получи отговори по димпломатически път. Ключов момент в разследването става последвалият официален отказ от страна на Турция да допусне български военен кораб или дори турска техника за извършване на подводен оглед на останките, намиращи се на 74 метра дълбочина.

Окончателният доклад на турските власти е връчен на българския министър на трънспорта

Казусът получава ново развитие през 2013 г. след намесата на служебния премиер Марин Райков. На съвместна пресконференция с тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров беше обявена готовността на държавното обвинение да възобнови разследването. Цацаров официално потвърди, че последният контакт с турските власти е бил именно неуспешният опит за оглед от 2010 г.

Настоящите искания на Софийската градска прокуратура за международна правна помощ са пряко продължение на тези институционални усилия за събиране на доказателства, които да изяснят обстоятелствата около една от най-тежките морски катастрофи в новата ни история.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
кораб Хера потъване морска катастрофа Босфор
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