България

Времето във вторник - мъгла на север, слънце на юг и до 11 градуса

Вижте подробната прогноза за следващите няколко дни

9 декември 2025, 06:28
Ресорната комисия в НС обсъжда актуализирания бюджет за 2026 г.

Ресорната комисия в НС обсъжда актуализирания бюджет за 2026 г.
Двама арестувани за жесток побой в

Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"
Желязков: Ключово е проектът на Бюджет 2026 г. да бъде подкрепен от тристранния съвет

Желязков: Ключово е проектът на Бюджет 2026 г. да бъде подкрепен от тристранния съвет
Декемврийска магия: Сухо време и необичайно топли дни преди Коледа - ще дочакаме ли сняг за Рождество

Декемврийска магия: Сухо време и необичайно топли дни преди Коледа - ще дочакаме ли сняг за Рождество
Йотова: Този вот на недоверие е различен - има подкрепата на мнозинството от българи

Йотова: Този вот на недоверие е различен - има подкрепата на мнозинството от българи
Евакуираха още моряци от заседналия край Ахтопол танкер, защо трима остават

Евакуираха още моряци от заседналия край Ахтопол танкер, защо трима остават
Отмениха частичното бедствено положение в община Созопол

Отмениха частичното бедствено положение в община Созопол
Кабинетът

Кабинетът "Желязков" се изправя срещу шести вот на недоверие тази седмица

П рез нощта предимно ясно ще е над западните райони, над останалата част страната облачността ще е значителна. На места в равнините и котловините ще е мъгливо. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, в София – около 2 градуса. 

Във вторник

над Северна България облачността ще е значителна, на много места главно по поречието на Дунав видимостта ще е намалена. В южните райони времето ще е предимно слънчево. Ще духа слаб западен вятър. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса, в София – около 9 градуса. Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното.

В планините

ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

По Черноморието

ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове по северното крайбрежие със значителна облачност и намалена видимост. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7-10 градуса. Температурата на морската вода е 13-14 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 45 мин. и залязва в 16 ч. и 53 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 8 мин. Луната в София залязва в 11 ч. и 44 мин и изгрява в 22 ч. и 01 мин. Фаза на Луната: два дни преди последна четвърт.

През следващите дни

ще бъде почти тихо или със съвсем слаб вятър от западната четвърт. В часовете преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска слоеста облачност. След обяд видимостта ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва. В планините и планинските райони ще бъде предимно слънчево с разъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, а максималните – между 10 и 15 градуса.

Източник: НИМХ    
прогноза за времето температури облачност мъгла вятър София планини Черноморие атмосферно налягане
Последвайте ни
Времето във вторник - мъгла на север, слънце на юг и до 11 градуса

Времето във вторник - мъгла на север, слънце на юг и до 11 градуса

9 декември: След четири века Йерусалим отново е в християнски ръце

9 декември: След четири века Йерусалим отново е в християнски ръце

Ресорната комисия в НС обсъжда актуализирания бюджет за 2026 г.

Ресорната комисия в НС обсъжда актуализирания бюджет за 2026 г.

Големият зимен празник на жените - кой има имен ден

Големият зимен празник на жените - кой има имен ден

Неравенство в осигуровките: Едни плащат, други не

Неравенство в осигуровките: Едни плащат, други не

pariteni.bg
Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 2 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 3 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 2 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 3 дни

Виц на деня

Моята диета е проста: Ям само в моменти на стрес. За съжаление… все съм стресирана.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Над 20 ранени при мощното земетресение в Япония</p>

Над 20 ранени при мощното земетресение в Япония, предизвикало цунами

Свят Преди 28 минути

Вълните достигнаха височина от 70 см в райони на населени места по тихоокеанското крайбрежие на страната

Тръмп: Европа се движи в много лоша посока

Тръмп: Европа се движи в много лоша посока

Свят Преди 58 минути

Американският президент разкритикува ЕС за наложената на X глоба

<p>Ще се срещнат ли Путин и Тръмп до края на годината?</p>

Песков: Среща между президентите Путин и Тръмп преди Нова година засега не се планира

Свят Преди 9 часа

Песков подчерта, че резултатите от разговорите ще определят следващите стъпки на Русия

Европейските лидери отчитат "положителен напредък" по въпроса за замразените руски авоари

Европейските лидери отчитат "положителен напредък" по въпроса за замразените руски авоари

Свят Преди 9 часа

"Всички лидери са съгласни, че сегашният момент е критичен"

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Свят Преди 10 часа

Изпълнителният комитет, който първоначално не е бил споменат в плановете за Газа, се очаква да координира работата между Съвета за мир и Палестинския технократичен комитет

Германия обяви успешно изпитание на рояк от дронове, базиран на AI

Германия обяви успешно изпитание на рояк от дронове, базиран на AI

Свят Преди 10 часа

Изпитателните дронове са били без експлозиви, когато са се сблъскали с целите си

ООН осъди акцията в централата на Агенцията за палестинските бежанци

ООН осъди акцията в централата на Агенцията за палестинските бежанци

Свят Преди 10 часа

"Този комплекс си остава територия на ООН и е неприкосновен и защитен срещу всяка форма на намеса", каза в изявление Гутериш

Хиляди студенти се забавляват в Банско на 8 декември

Хиляди студенти се забавляват в Банско на 8 декември

България Преди 11 часа

Студентският празник традиционно дава неофициалното начало на зимния сезон в подножието на Пирин

Израелската полиция щурмува комплекса на палестинската агенция в Йерусалим

Израелската полиция щурмува комплекса на палестинската агенция в Йерусалим

Свят Преди 11 часа

Няколко часа по-късно над една от сградите е било издигнато израелско знаме

Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

Свят Преди 11 часа

Двама от обвиняемите са получили по 12 години затвор, третият - 11 години

<p>Има ли&nbsp;аномалии в АЕЦ &quot;Фукушима&quot; след земетресението с магнитуд 7,6 в Япония</p>

МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ "Фукушима" след земетресението с магнитуд 7,6 в Япония

Свят Преди 11 часа

След труса бяха издадени предупреждение за цунами и заповед за евакуация на около 90 000 души

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Любопитно Преди 11 часа

Луксозни приключения по света разкриват редки преживявания - от полет до Южния полюс и подводни стаи на Малдивите до гмуркане до "Титаник", пътуване с емблематичния японски влак Shiki-Shima и престой на частни острови край Сингапур

Германия призова Пекин да използва влиянието си върху Русия за край на войната в Украйна

Германия призова Пекин да използва влиянието си върху Русия за край на войната в Украйна

Свят Преди 12 часа

Китай, един от основните търговски партньори на Русия, твърди, че заема неутрална позиция в украинския конфликт, но се въздържа да осъди руската агресия

<p>&quot;Този момент може да е решаващ за всички нас&quot;</p>

Мерц е скептичен за американския мирен план

Свят Преди 13 часа

Скептичен съм по отношение на някои подробности, които виждаме в американските документи, каза той

<p>&quot;Страната е на ключов кръстопът&quot;: Една година след падането на Асад (ОБЗОР)</p>

"Страната е на ключов кръстопът": Една година след падането на Асад

Свят Преди 13 часа

Президентът на Сирия извърши утринна молитва в джамията „Омаяд“ в Дамаск, за да отбележи годишнината

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

България Преди 13 часа

Лидерът на ГЕРБ обсъди с високопоставен представител на Държавния департамент енергийната сигурност, отбраната и стратегическото сътрудничество

Всичко от днес

От мрежата

Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

dogsandcats.bg

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg
1

Без валежи до началото на зимата

sinoptik.bg
1

Как хора с увреждания могат да карат ски

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 9 декември, вторник

Edna.bg

25 важни, интересни и вдъхновяващи филма и сериала за природата

Edna.bg

Венсан Компани: Байерн е близо до топ 8

Gong.bg

Байерн посреща Спортинг в ключов мач от Шампионска лига

Gong.bg

Почитаме Света Анна – майка на Богородица

Nova.bg

Бюджетите на ДОО, НЗОК и голямата план-сметка за 2026 г. - на обсъждане в ресорната комисия в НС

Nova.bg