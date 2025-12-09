Времето във вторник - мъгла на север, слънце на юг и до 11 градуса

Декемврийска магия: Сухо време и необичайно топли дни преди Коледа - ще дочакаме ли сняг за Рождество

П рез нощта предимно ясно ще е над западните райони, над останалата част страната облачността ще е значителна. На места в равнините и котловините ще е мъгливо. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, в София – около 2 градуса.

Във вторник

над Северна България облачността ще е значителна, на много места главно по поречието на Дунав видимостта ще е намалена. В южните райони времето ще е предимно слънчево. Ще духа слаб западен вятър. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса, в София – около 9 градуса. Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното.

В планините

ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

По Черноморието

ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове по северното крайбрежие със значителна облачност и намалена видимост. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7-10 градуса. Температурата на морската вода е 13-14 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 45 мин. и залязва в 16 ч. и 53 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 8 мин. Луната в София залязва в 11 ч. и 44 мин и изгрява в 22 ч. и 01 мин. Фаза на Луната: два дни преди последна четвърт.

През следващите дни

ще бъде почти тихо или със съвсем слаб вятър от западната четвърт. В часовете преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска слоеста облачност. След обяд видимостта ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва. В планините и планинските райони ще бъде предимно слънчево с разъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, а максималните – между 10 и 15 градуса.