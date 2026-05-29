Времето се преобръща: От бури до над 30 градуса през уикенда

29 май 2026, 06:27
Разкриха наркобаза в кв. "Бъкстон" в София
Стрелба, ранен полицай и загинал човек на Дунав мост
Приеха правилника на новото Народно събрание
Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал
Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им
Финансово напрежение в здравеопазването: Болниците с огромни дългове
ДПС с остра реакция след задържането на кмета на Кърджали
Кметът на Кърджали с първи думи след разпита: Не съм престъпник и не се крия от никого

И стински метеорологичен контраст ни очаква през следващите часове – докато Източна България ще бъде хваната в капана на купесто-дъждовни облаци, порои и гръмотевици, над останалата част от страната слънцето ще надделее, подготвяйки ни за горещ уикенд с температури над 30 градуса.

През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна, на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България – от североизток. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. Ще се повишава е ще е по-високо от средното.

В петък преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее, и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 22° и 27°, малко по-ниски в Североизточна България, в София – около 23°.

Над Черноморието облачността ще е значителна и на отделни места ще превалява, но още преди обяд от север ще се разкъсва и ще намалява. През останалата част от деня ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 20°-23°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Преди обяд над планините в източната половина от страната облачността ще е значителна и на отделни места там ще превалява, докато в масивите в Западна България ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.  

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 53 мин. и залязва в 20 ч. и 55 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 2 мин. Луната в София залязва в 4 ч. и 15 мин. и изгрява в 19 ч. и 32 мин. Фаза на Луната: два дни преди пълнолуние.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли – в неделя максималните температури на места отново ще са над 30°. В следобедните часове над планините и източните райони ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там, повече в неделя, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

Източник: НИМХ    
29 май: Черният вторник на 1453 г. и пророчествата, които предрекоха гибел

Дрон удари жилищна сграда в Румъния, двама са ранени

ООН с черна прогноза: Светът е изправен пред невиждани жеги, една година ще обърка всичко

Юридическите капани при продажба на имот: съсобственост, наследство, тежести

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Министерският съвет обсъжда промени в НОИ и „Информационно обслужване“

България Преди 20 минути

Министрите ще обсъдят общо единадесет точки

Парламентът обсъжда на второ четене закона за новата Антикорупционна комисия

България Преди 27 минути

Депутатите ще разгледат и промени, свързани с избора и мандатите на членовете на КПК

Внимание при пътуване: 5-те места, на които да НЕ държите лекарства

Любопитно Преди 1 час

Лекарствата, които вземате със себе си на път, могат да загубят ефективността си неусетно – само няколко часа на неподходящо място са достатъчни. И най-често проблемът не е в срока на годност, а в това къде ги оставяте

След скандала с украински дронове, Латвия има ново правителство

Свят Преди 9 часа

С мнозинство от 66 депутати в 100-местния парламент депутатите утвърдиха 47-годишния центрист Андрис Кулбергс за премиер

СОС преименува парка „Заимов“ в София на „Оборище“

България Преди 9 часа

Причината е нееднозначното възприемане на ролята и мястото на генерал Заимов в историческата памет

Италия конфискува активи на мафиот за над 200 милиона евро

Свят Преди 9 часа

Италианският премиер Джорджа Мелони благодари на силите за сигурност

Български турист беше ранен от мечка в Румъния

Свят Преди 9 часа

Храненето на мечки се санкционира с глоби в размер между 10 000 и 30 000 леи

Сияна Алекова спечели нов златен медал на Европейското първенство по художествена гимнастика

България Преди 10 часа

Сребро за Деа Емилова на бухалки

Финландия извика руския посланик

Свят Преди 10 часа

Мярката е вследствие на инцидент във Финския залив

Коща към Радев: България е в сърцето на Европейския съюз

Свят Преди 11 часа

В хода на разговора Радев и Коща са обсъдили предизвикателствата пред новия Фонд за конкурентоспособност

ЕС одобри близо 2,8 милиарда евро за Украйна

Свят Преди 11 часа

Руските сили нанесоха днес близо 40 удара срещу Украйна

DARA става почетен гражданин на Варна

Любопитно Преди 11 часа

Отличието ѝ се присъжда за изключителните ѝ заслуги към българската музика

Карлос Насар: Стигнах до болница преди Европейското в Батуми

Любопитно Преди 11 часа

Той страдал от "жестоко обезводняване", което продължило цели 20 дни

Москва с остра критика към правителството на Радев

Свят Преди 11 часа

Захарова: Поддържаме тесен контакт с представители на патриотични, национално ориентирани сили в България

САЩ и Иран постигнаха споразумение за меморандум, последната дума е на Тръмп

Свят Преди 12 часа

Споразумението все още се нуждае от одобрението на президента на САЩ Доналд Тръмп

Калас предупреди: Капан, в който Русия иска да се хванем

България Преди 12 часа

Кремъл вчера каза, че руският президент Владимир Путин е отворен за преговори с Европа

