Свят

Трагедия в кеча: Легендарният Джо Доринг почина на 44 години след битка с рака

Светът на професионалния кеч потъна в скръб, след като на 44-годишна възраст почина американската звезда Джо Доринг. Двукратният световен шампион в тежка категория загуби тежката и продължителна битка с агресивна форма на рак на мозъка

Стела Христова Стела Христова

27 юни 2026, 23:05
Трагедия в кеча: Легендарният Джо Доринг почина на 44 години след битка с рака
Източник: Getty Images

С ветът на професионалния кеч беше разтърсен от поредната голяма трагедия. На 44-годишна възраст почина американският кечист Джо Доринг, оставил незаличима следа в две от най-големите световни кеч организации – японската All Japan Pro Wrestling (AJPW) и американската Total Nonstop Action Wrestling (TNA), съобщава New York Post.

Черната новина беше официално потвърдена от двете компании в петък вечерта, след като Доринг загуби продължителната си и мъчителна битка с рак на мозъка. По-рано през седмицата състоянието му рязко се е влошило и той е бил приет в хоспис, където е прекарал последните си часове.

„Джо Доринг, който се бореше смело с мозъчен тумор, почина на 44-годишна възраст“, обявиха в официално изявление от японската централа All Japan Pro Wrestling. „След като научиха за кончината му, всички борци и персоналът на компанията изразяват своите най-дълбоки съболезнования и искрено се молят за неговия вечен мир.“

От американската федерация TNA също почетоха паметта на своя бивш кадър:

„Съкрушени сме от новината за смъртта на Джо Доринг. Той беше невероятен изпълнител на ринга и прекрасен, топъл човек зад кулисите. Той никога няма да бъде забравен. Изказваме най-искрените си съболезнования на неговото семейство, приятели и фенове по целия свят.“

  • Една забележителна кариера на ринга

Професионалното кеч пътешествие на Доринг започва през далечната 2004 г., когато той прави своя официален дебют за канадската независима организация Border City Wrestling. Благодарение на своята внушителна физика и силов стил, той бързо привлича вниманието на големите скаути и през 2005 г. се появява за първи път в TNA.

Истинският му триумф обаче идва на японска земя. През 2007 г. той подписва с AJPW, където се превръща в едно от най-доминиращите чуждестранни имена („гайджин“) в историята на федерацията. Доринг става двукратен Световен шампион в тежка категория (носител на престижната „Тройна корона“) и четирикратен световен отборен шампион на Япония.

През 2010 г. талантът му е забелязан от най-голямата корпорация в бизнеса – WWE. Доринг подписва договор и е изпратен в тогавашната им подготвителна дивизия Florida Championship Wrestling (FCW). За съжаление на феновете обаче, той така и не успява да направи своя официален дебют в основния състав на шоутата „Първична сила“ (Raw) или „Разбиване“ (SmackDown).

След престоя си в WWE той се завръща в TNA, където циментира наследството си в САЩ, завоювайки два пъти Световните отборни титли. Социалните мрежи буквално бяха наводнени от съболезнования на негови колеги, легенди в кеча и хиляди фенове, които го определят като „невероятен професионалист и истински боец в живота“.

Редактор: Стела Христова
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