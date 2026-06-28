Демерджиев: Мантинели се гънат на хармоника, боя и шпакловка за 200 000 лв. в МВР

Допълнителни лаборатории, които да изследват пробите на шофьорите за наркотични вещества, ще започнат да функционират от 1 август. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването „Неделя 150“ по Българското национално радио (БНР).

Той коментира темата за обществените поръчки и корупцията, като отправи тежки обвинения към предходния кабинет. По думите му предишното редовно правителство се е погрижило чрез различни министерства, агенции и дружества корупционните практики по източването на държавния бюджет да продължат да се случват и след приключването на съществуването на съответния кабинет.

Спрени поръчки за стотици милиони и край на „скъпите ремонти“ в МВР

Вътрешният министър изтъкна като сериозен проблем досегашната липса на достатъчно лаборатории, които да изследват кръвните проби за наркотици.

„Когато встъпих, ми се докладва, че такива лаборатории ще има след 12 месеца“, разкри Демерджиев.

Той поясни, че темата е била поставена лично от него и работата по нея е започнала още по време на мандата му в служебните правителства. След като е поел поста, министърът веднага е разпоредил сроковете да бъдат съкратени драстично, благодарение на което на 1 август страната вече ще разполага с достатъчно лаборатории.

Демерджиев обясни, че досега допълнителни лаборатории не са били разкрити заради чиновнически решения да се правят излишни обществени поръчки за проектиране, при положение че МВР разполага със собствен проектант. Провеждани са и поръчки за скъпи ремонти, като само една от тях е била на стойност 200 000 лв. за дейности по шпакловане, боядисване и окабеляване. Министърът веднага е прекратил тези процедури, а ремонтите са извършени с материали на МВР и на десетки пъти по-ниска цена.

В момента в силовото ведомство се събират данни за абсолютно всички обществени поръчки, като тези, при които е възможно, се прекратяват и се заместват с други практики. Демерджиев обърна внимание, че става въпрос за стотици поръчки за стотици милиони левове само в МВР, поради което е физически невъзможно цялата информация да бъде извадена наяве за близо двата месеца, в които управлява.

Пътната безопасност: Сиви картели при мантинелите и сътрудничество с прокуратурата

Иван Демерджиев увери, че по отношение на пътната безопасност и мантинелите държавата ще проучи чуждия опит. Ще бъде направено всичко необходимо, за да се види как се изграждат те в Германия, колко струват и сумите и технологиите да се сравнят с тези у нас.

Министърът определи като изключително притеснителен факта, че на българския пазар само две дружества доставят мантинели. „Злите езици говорят, че зад тях стои една и съща фигура“, коментира той.

По думите му правителството не може да остане безучастно, когато въпросните мантинели се доставят на цени, които са доста по-високи от тези в съседните държави, а в същото време качеството им позволява те „да се гънат на хармоника“ и през тях да премине празен тир, който да убие хората в съседното платно. Изпълнителната власт ще работи с пълния си капацитет чрез ресорните министерства – Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерството на транспорта и съобщенията, както и с всяко друго отговорно ведомство.

Демерджиев обяви, че МВР вече е обобщило производствата, които се водят към момента като преписки, подадени към прокуратурата. Той съобщи, че е влязъл в личен контакт с изпълняващата функциите главен прокурор и е получил нейното уверение, че държавното обвинение ще направи необходимото да си свърши работата по делата за пътния травматизъм, макар и със закъснение, така че те да завършат с обвинителни актове.

Разследването „Баба Алино“: Чакат се редица обвинения

По казуса с незаконното строителство в комплекса „Баба Алино“ край Варна Иван Демерджиев обяви, че вече са събрани достатъчно доказателства за повдигане на редица обвинения, като в момента се генерират доказателства и за допълнителни такива.

На място вече са командировани прокурори от Върховната касационна прокуратура. Амбицията на разследващите е работата да продължи до пълното изясняване на всички обстоятелства и повдигане на обвинения на абсолютно всички съпричастни към незаконната дейност лица. Вътрешният министър подчерта, че дълги години държавата на всички нива – от най-високото до най-ниското в общинската администрация във Варна – съзнателно си е затваряла очите и по този начин на практика е съдействала за случването на незаконното строителство. Той напомни, че именно оповестяването на случая край Варна е било сред първите действия на правителството веднага след встъпването му в длъжност.

По отношение на Олег Невзоров, собственик на корпорация „Куб“ и инвеститор в строителството на комплекса, Демерджиев заяви, че той е разпитван многократно от МВР, прокуратурата и ДАНС. В показанията си Невзоров много ясно е посочил корупционните практики, довели до изграждането на обекта. Строителят изрично е заявил, че е плащал сериозни суми на посредници, тъй като е бил убеждаван, че всичко, което се извършва там, впоследствие ще бъде узаконено.

Според Демерджиев инвеститорът е бил въведен в заблуждение от хората, които са взимали големи парични средства от него, но тепърва предстои да се установи дали това наистина е така. Министърът отбеляза, че най-високото ниво, до което трябва и ще се стигне по този случай, са хората, отговорни за действията на самия Невзоров.

„Вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и дотам“, категоричен бе МВР шефът.

Случаят „Петрохан“ – политическа манипулация

В края на своето изказване Иван Демерджиев коментира и инцидента на „Петрохан“. Той подчерта, че по всички детайли, по които има каквито и да е съмнения, ще настоява за извършването на експертизи, включително и с международно участие, за да се елиминират всякакви колебания. Картината по случая ще бъде представена публично веднага щом стане напълно ясна.

Министърът изрази съжаление, че случаят е бил използван „изключително манипулативно за политически цели“. Според него големият и съществен въпрос, на който трябва да се отговори, е дали е било възможно поне трима от загиналите да бъдат спасени и кой носи отговорност, ако това е било постижимо.