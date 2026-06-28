България

БАБХ изтеглила 6 тона фалшиво масло, липсват документи за произхода му

През последните седмици стана ясно, че на пазара у нас е продавано краве масло, което практически не съдържа млечна мазнина. По случая две компании са санкционирани с глоби в общ размер на над 300 000 евро

Надежда Неменски Надежда Неменски

28 юни 2026, 10:34
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П рез последните седмици стана ясно, че на пазара у нас е продавано краве масло, което практически не съдържа млечна мазнина. По случая две компании са санкционирани с глоби в общ размер на над 300 000 евро.

„При нас постъпи сигнал, придружен с лабораторен анализ, който доказваше, че качеството и съставът на маслото не отговарят на претенцията да бъде краве масло. Незабавно разпоредихме проверки на територията на цялата страна“. Това обясни в предаването „Събуди се” по NOVA директорът на дирекция „Контрол на храните“ в БАБХ д-р Кремена Стоева.

По думите ѝ са били проверени над 70 търговски обекта, взети са повторни проби по официален контрол, а продуктът е спрян от продажба, изтеглен от пазара и унищожен. „Иззехме около шест тона масло. Смятам, че покрихме голяма част от пазара, но не мога да твърдя със сигурност, че сме установили всички места, до които е достигнал продуктът“, посочи тя. 

И призна, че към момента не е известно колко количество от фалшивото масло е било продадено и консумирано преди проверките. „Липсваха документи за произхода и разпространението на продукта. Затова предадохме цялата документация на компетентните разследващи органи“, подчерта Стоева. И допълни, че няма информация за това кой стои зад производството на маслото.

Според нея има съмнения, че са използвани етикети, останали от предишен производител, което е позволило подвеждането на потребителите. Въпреки случая, от БАБХ уверяват, че няма данни за подобна измама при други млечни продукти.

„Изследвахме множество партиди и различни разфасовки на марката, която е станала обект на измамата. Освен двете установени партиди, всички останали съдържат млечни мазнини и отговарят на изискванията. Към момента няма основание потребителите да се тревожат“, изтъкна тя. 

Стоева коментира и критиките, че случаят е разкрит едва след подаден сигнал. „Всеки месец вземаме проби от различни млечни продукти – сирена, кашкавал, масло, кисело и прясно мляко. Ако продуктът беше останал на пазара, най-вероятно щяхме да го установим и при плановите проверки. Благодарни сме обаче на сигналоподателите, защото така успяхме да реагираме значително по-бързо“, подчерта тя. 

Попитана как потребителите могат сами да разпознаят подобен продукт, тя призна, че това не е лесно. „Разликата е предимно във вкуса и консистенцията. Необходимо е човек добре да познава вкуса на истинското масло. Маргаринът и продуктите с растителни мазнини имат по-ниска точка на топене и се размекват по-бързо“, обясни експертът. 

По думите ѝ лабораторният анализ е показал, че вместо млечна мазнина продуктът е съдържал основно растителни мазнини и малко количество свинска мас. „Продължителната консумация на подобен продукт може да бъде неблагоприятна, особено за хора със заболявания на сърдечно-съдовата система. Еднократната или краткотрайна употреба обаче не представлява непосредствен риск за здравето“, успокои Стоева. 

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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