България

Кошмар на панаир в Търговищко: Баща и дете паднаха от атракцион

По първоначални данни няма опасност за живота и на двамата

Надежда Неменски Надежда Неменски

28 юни 2026, 12:19
Кошмар на панаир в Търговищко: Баща и дете паднаха от атракцион
Източник: iStock/Guliver Images

Д ете и баща му са пострадали при падане от атракционна люлка в Антоново. Инцидентът е станал късно снощи по време на традиционния панаир в града. За случая потвърдиха кметът на Антоново Хайредин Мехмедов и от Областната дирекция (ОД) на МВР в Търговище.

По първоначална информация пострадалият възрастен е на 42 години, а детето – на 9 години. Гостували са на семейството си за панаирните дни, посочи кметът Мехмедов.

По време на движение на съоръжението се е скъсала метална тръба, към която е закрепена двуместната седалка. Двамата са паднали от около 2 метра височина, няма други пострадали хора.

На място служители на пожарната служба в Антоново са помогнали на екипите на Спешна помощ за транспортирането на пострадалите, каза за БТА директорът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Михаил Михайлов. Атракционът е прекратил работа. 

Детето и баща му са настанени за лечение в Многопрофилната болница в Търговище. Мъжът има фрактура на ребра и е постъпил за лечение в Хирургичното отделение. Детето е в Отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение. По първоначални данни няма опасност за живота и на двамата. 

По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от ОД на МВР в Търговище. 

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Боряна Димитрова, кореспондент в Търговище    
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