Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси Афганистан и Пакистан

М ощно земетресение разтърси днес части от Афганистан и Пакистан, отприщвайки вълна от паника сред местното население. Панически уплашени от силата на труса, хиляди жители в десетки пакистански градове напуснаха набързо домовете и работните си места в търсене на спасение на открито, предава Асошиейтед прес. Въпреки сериозния уплах и продължителното разлюляване, към този час официалните власти и в двете държави успокояват, че все още няма постъпили данни за загинали, ранени или сериозни материални щети.

A 5.9-magnitude earthquake struck at 6:35pm with its epicentre in Afghanistan, sending strong tremors across Punjab, Islamabad, and parts of KP, says PMD. pic.twitter.com/x0cIMQDQr0 — Pakistan TV Digital (@PakistanTVcom) June 27, 2026

Сеизмичните служби обаче излязоха с леки разминавания относно точната сила на природното бедствие. Според Пакистанската метеорологична служба магнитудът на труса е бил 5,9, с епицентър, локализиран дълбоко в планинския масив Хиндукуш на територията на Афганистан. В същото време Геофизичният институт на САЩ (USGS) определи по-висока степен на опасност, отчитайки магнитуд от 6,1 по скалата на Рихтер.

Въпреки че епицентърът е извън границите на страната, земетресението е усетено изключително силно в пакистанската столица Исламабад, както и в гъсто населената източна провинция Пенджаб. Трусът разлюля сериозно и Северозападната гранична провинция Хайбер-Пахтунхва, намираща се в непосредствена близост до границата с Афганистан, както и пакистанската част на спорния регион Кашмир.

#BREAKING : A 6.1-magnitude earthquake struck northeast Afghanistan on Saturday, according to the United States Geological Survey (USGS), with tremors felt across several cities in neighbouring Pakistan.



Pakistan's Meteorological Department (PMD) recorded the quake at magnitude… pic.twitter.com/6CyP2ClDaz — upuknews (@upuknews1) June 27, 2026

В отговор на извънредната ситуация, службите за спешна помощ в провинция Хайбер-Пахтунхва реагираха незабавно, като поставиха всички районни администрации в състояние на повишена готовност за реакция. Говорителят на местната служба за управление при бедствия Анвар Шахзад потвърди пред медиите, че направените експресни и първоначални оценки на терен от инспекциите не показват данни за пострадали хора или срутени сгради.

На територията на Афганистан ситуацията бе сходна – силното земетресение разтърси столицата Кабул, както и редица други провинции в страната, съобщиха официално от Националната служба за управление на бедствия на Афганистан. И двете държави се намират в силно активна сеизмична зона, където сблъсъкът на тектоничните плочи често води до катастрофални трусове, което обяснява и бързата евакуация на уплашените граждани по улиците.