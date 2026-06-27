Свят

Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси Афганистан и Пакистан

Все още няма постъпили данни за загинали, ранени или сериозни материални щети

Стела Христова Стела Христова

27 юни 2026, 22:27
Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси Афганистан и Пакистан
Източник: iStock

М ощно земетресение разтърси днес части от Афганистан и Пакистан, отприщвайки вълна от паника сред местното население. Панически уплашени от силата на труса, хиляди жители в десетки пакистански градове напуснаха набързо домовете и работните си места в търсене на спасение на открито, предава Асошиейтед прес. Въпреки сериозния уплах и продължителното разлюляване, към този час официалните власти и в двете държави успокояват, че все още няма постъпили данни за загинали, ранени или сериозни материални щети.

Сеизмичните служби обаче излязоха с леки разминавания относно точната сила на природното бедствие. Според Пакистанската метеорологична служба магнитудът на труса е бил 5,9, с епицентър, локализиран дълбоко в планинския масив Хиндукуш на територията на Афганистан. В същото време Геофизичният институт на САЩ (USGS) определи по-висока степен на опасност, отчитайки магнитуд от 6,1 по скалата на Рихтер.

Въпреки че епицентърът е извън границите на страната, земетресението е усетено изключително силно в пакистанската столица Исламабад, както и в гъсто населената източна провинция Пенджаб. Трусът разлюля сериозно и Северозападната гранична провинция Хайбер-Пахтунхва, намираща се в непосредствена близост до границата с Афганистан, както и пакистанската част на спорния регион Кашмир.

В отговор на извънредната ситуация, службите за спешна помощ в провинция Хайбер-Пахтунхва реагираха незабавно, като поставиха всички районни администрации в състояние на повишена готовност за реакция. Говорителят на местната служба за управление при бедствия Анвар Шахзад потвърди пред медиите, че направените експресни и първоначални оценки на терен от инспекциите не показват данни за пострадали хора или срутени сгради.

На територията на Афганистан ситуацията бе сходна – силното земетресение разтърси столицата Кабул, както и редица други провинции в страната, съобщиха официално от Националната служба за управление на бедствия на Афганистан. И двете държави се намират в силно активна сеизмична зона, където сблъсъкът на тектоничните плочи често води до катастрофални трусове, което обяснява и бързата евакуация на уплашените граждани по улиците.

Редактор: Стела Христова
Източник: Алексей Маргоевски/БТА    
земетресение Афганистан Пакистан Хиндукуш Исламабад Кабул
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