Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси Афганистан и Пакистан

М ощно земетресение разтърси днес части от Афганистан и Пакистан, отприщвайки вълна от паника сред местното население. Панически уплашени от силата на труса, хиляди жители в десетки пакистански градове напуснаха набързо домовете и работните си места в търсене на спасение на открито, предава Асошиейтед прес. Въпреки сериозния уплах и продължителното разлюляване, към този час официалните власти и в двете държави успокояват, че все още няма постъпили данни за загинали, ранени или сериозни материални щети.
A 5.9-magnitude earthquake struck at 6:35pm with its epicentre in Afghanistan, sending strong tremors across Punjab, Islamabad, and parts of KP, says PMD. pic.twitter.com/x0cIMQDQr0— Pakistan TV Digital (@PakistanTVcom) June 27, 2026
Сеизмичните служби обаче излязоха с леки разминавания относно точната сила на природното бедствие. Според Пакистанската метеорологична служба магнитудът на труса е бил 5,9, с епицентър, локализиран дълбоко в планинския масив Хиндукуш на територията на Афганистан. В същото време Геофизичният институт на САЩ (USGS) определи по-висока степен на опасност, отчитайки магнитуд от 6,1 по скалата на Рихтер.
Въпреки че епицентърът е извън границите на страната, земетресението е усетено изключително силно в пакистанската столица Исламабад, както и в гъсто населената източна провинция Пенджаб. Трусът разлюля сериозно и Северозападната гранична провинция Хайбер-Пахтунхва, намираща се в непосредствена близост до границата с Афганистан, както и пакистанската част на спорния регион Кашмир.
#BREAKING : A 6.1-magnitude earthquake struck northeast Afghanistan on Saturday, according to the United States Geological Survey (USGS), with tremors felt across several cities in neighbouring Pakistan.— upuknews (@upuknews1) June 27, 2026
Pakistan's Meteorological Department (PMD) recorded the quake at magnitude… pic.twitter.com/6CyP2ClDaz
В отговор на извънредната ситуация, службите за спешна помощ в провинция Хайбер-Пахтунхва реагираха незабавно, като поставиха всички районни администрации в състояние на повишена готовност за реакция. Говорителят на местната служба за управление при бедствия Анвар Шахзад потвърди пред медиите, че направените експресни и първоначални оценки на терен от инспекциите не показват данни за пострадали хора или срутени сгради.
На територията на Афганистан ситуацията бе сходна – силното земетресение разтърси столицата Кабул, както и редица други провинции в страната, съобщиха официално от Националната служба за управление на бедствия на Афганистан. И двете държави се намират в силно активна сеизмична зона, където сблъсъкът на тектоничните плочи често води до катастрофални трусове, което обяснява и бързата евакуация на уплашените граждани по улиците.