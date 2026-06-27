Астероид с размерите на няколко небостъргача преминава край Земята този уикенд

Г олям астероид ще прелети в непосредствена близост до Земята този уикенд, но астрономите са категорични: няма място за притеснение, тъй като космическото тяло не представлява никаква опасност за човечеството.

Космическата скала, каталогизирана под името 1997 NC1, прави най-близкото си приближаване до нас в събота сутринта. Според официалните данни на Европейската космическа агенция (ЕКА) астероидът ще премине на разстояние от 2,6 милиона километра (около 1,6 милиона мили) от нашата планета. За сравнение, това е близо седем пъти разстоянието от Земята до Луната, което в космически мащаби се смята за „близко“, но е напълно безопасно.

Massive asteroid the size of multiple Empire State Buildings is zipping past Earth this weekend https://t.co/JstPVhsS8x pic.twitter.com/fcnXDNOJe2 — New York Post (@nypost) June 27, 2026

Гигантът е открит преди близо три десетилетия от специализирана система за проследяване на астероиди, разположена в Хавай. Проучванията показват, че неговата ширина е между 750 метра и 1650 метра (от 2461 до 5413 фута). Това означава, че космическият гост е приблизително колкото два до четири небостъргача от ранга на емблематичния Емпайър Стейт Билдинг в Ню Йорк, взети заедно.

Как да го наблюдаваме?

Любителите на астрономията и нощното небе имат уникален шанс. При ясно време наблюдателите, разполагащи с обикновен бинокъл или малък любителски телескоп, ще могат да зърнат астероида. Той ще се вижда като миниатюрна, бавно движеща се светлинна точка, която преминава безвредно на фона на звездите.

От НАСА уточняват, че траекторията на 1997 NC1 е добре изчислена и след този уикенд космическата скала няма да се доближи толкова близо до Земята чак до далечната 2133 г.

➡️ Asteroide 1997 NC1: a qué hora pasará hoy cerca de la Tierra y cómo verlo desde España



✍️Eduardo Martínez de la Fe https://t.co/CpUdXlvyAJ — El Correo de Andalucía (@elcorreoweb) June 27, 2026

Последният път, когато астероид с подобни чудовищни размери премина безопасно покрай нас от още по-близко разстояние, беше през 2022 г. Тогава планетата ни беше доближена от друг известен космически скален блок, наречен 1994 PC1.

НАСА, ЕКА и редица други международни космически агенции денонощно проследяват траекториите на хиляди близки до Земята обекти и космически отпадъци, за да могат да реагират навреме и да предпазят планетата от евентуални бъдещи сблъсъци. Учените напомнят, че технологиите за защита се развиват бързо – едва миналата година астрономи проследиха по-малък астероид, наподобяващ въртяща се хокейна шайба, и доказаха с точност, че няма никакъв шанс той да засегне Земята или Луната.

Космическата визитка на 1997 NC1