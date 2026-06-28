Обрат в цените: Кои плодове и зеленчуци поскъпнаха рязко и кои се сринаха

С едмицата донесе сериозно разместване в цените на плодовете и зеленчуците на стоковите тържища. Докато сезонните зеленчуци поевтиняват заради увеличеното предлагане, част от плодовете продължават да поскъпват, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за периода 22 – 26 юни.

Най-големият губещ през седмицата са тиквичките, чиято цена на едро се понижава с 11,2% до 0,70 евро за килограм. Следват зелената салата със спад от 7,1% до 0,68 евро и картофите, които поевтиняват със 7,7% до 0,62 евро за килограм. Надолу вървят още червеният пипер (-5,4%) и доматите (-3,4%).

Сред победителите тази седмица безспорен лидер са ягодите. Те поскъпват с 6% и достигат средна цена от 3,10 евро за килограм. Черешите също отбелязват ръст от 4,5% до 2,22 евро за килограм, а лимоните поскъпват с 1,7% до 2,50 евро.

При зеленчуците най-силен ценови ръст е отчетен при зелето, което поскъпва с 13,2% до 0,60 евро за килограм. Краставиците добавят 11,3% до 1,14 евро, зрелият лук – 8,3% до 0,65 евро, а морковите – 7,6% до 0,99 евро за килограм.

Данните очертават типичната за началото на лятото картина – засиленото предлагане на местна продукция натиска цените на част от сезонните зеленчуци, докато при плодовете пазарът остава по-динамичен заради различните срокове на реколтата и предлаганите количества.