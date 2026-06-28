Горещата вълна е тук: Първи кодове за опасно топло време в неделя

И стински летни горещини ни очакват в края на седмицата с температури, които ще достигнат до 37°–38° на места, но синоптиците вече предупреждават за обрат с краткотрайни валежи и гръмотевици в планинските райони още от вторник.

От НИМХ обявиха предупреждение от първа степен – жълт код за опасно горещо време в 14 области на страната: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил.

При жълт код за екстремно високи температури от НИМХ съветват: Бъдете внимателни - очакват се много високи температури. Възможни са здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

През нощта ще бъде ясно и тихо. В неделя ще е слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32° и 37°, в София - около 32°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за юни – няма да се променя съществено.

В планините ще е слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен, а по билата и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 28°, на 2000 метра – около 17°.

По Черноморието ще е слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 51 мин. и залязва в 21 ч. и 9 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 18 мин. Луната в София залязва в 3 ч. и 59 мин. и изгрява в 20 ч. и 26 мин. Фаза на Луната: два дни преди пълнолуние.

В понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините в Западна България с купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време, с максимални температури между 33° и 38°.

Във вторник над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и в следобедните часове на места там ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с гръмотевици. Вятърът ще остане от изток-североизток, слаб и умерен. Температурите ще се повишат с още градус-два.