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Топ 7 трика за бързо охлаждане на стаята без климатик

През горещите летни нощи температурата в спалнята често остава твърде висока за пълноценна почивка. Въпреки това, дори и без климатик, можете да направите стаята по-хладна и да създадете комфортни условия за сън

Надежда Неменски Надежда Неменски

28 юни 2026, 07:04
Топ 7 трика за бързо охлаждане на стаята без климатик
Източник: istock/GuliverImages

П рез горещите летни нощи температурата в спалнята често остава твърде висока за пълноценна почивка. Въпреки това, дори и без климатик, можете да направите стаята по-хладна и да създадете комфортни условия за сън, според изданието Southern Living.

Изберете правилното спално бельо

Същото тежко одеяло, което ви топли през зимата, няма да ви охлади в жегата. Заменете спалното си бельо с материали, които не задържат топлина. Памукът, бамбукът и ленът са охлаждащи тъкани, които позволяват на въздуха да циркулира и отвеждат влагата, ако се изпотите. Ленените влакна регулират температурата и абсорбират телесната топлина, докато памучните чаршафи са хладни на допир.

През лятото заложете на чаршафи от памучен перкал вместо на други видове като трико, сатен или фланел, които са по-подходящи за по-студено време. Чаршафите, направени от бамбукови смеси, се усещат хладни, абсорбират потта и съхнат бързо.

Други опции за охлаждащо спално бельо включват топ матраци или възглавници, направени от специално проектирана охлаждаща гел пяна, която отвежда топлината далеч от тялото.

Охладете леглото

Ако нощта е особено гореща, можете да поставите калъфка за възглавница във фризера за 15 минути, преди да си легнете. Можете също така да поставите пакет с лед или чорап, пълен с ориз, във фризера и да го сложите върху чаршафите, за да ги охладите, преди да легнете.

Използвайте вентилатор

Стратегическото разположение на вентилаторите в стаята може да помогне за нейното охлаждане. Поставете вентилатор близо до прозорец, обърнат навън, за да изтласква горещия въздух, и отворете друг прозорец в стаята, за да влезе хладен въздух.

Алтернативно, поставете вентилатор близо до отворен прозорец, за да вкарва по-хладен въздух, и друг вентилатор от противоположната страна на стаята, за да поддържате въздушния поток.

Уверете се, че вашият таванен вентилатор е настроен на летен режим. През лятото той трябва да се върти по посока, обратна на часовниковата стрелка, за да изтласква хладния въздух надолу и да създава ефект на прохладен бриз.

Носете по-прохладна пижама

Купете си пижами, изработени от хладни памучни, ленени или бамбукови материали, или потърсете охлаждащо облекло за сън, което също така абсорбира влагата. Избягвайте тесните модели и избирайте свободни кройки за по-голям комфорт.

Отворете прозореца

Отварянето на прозорците през нощта може да охлади стаята, ако въздухът навън е по-хладен от този вътре. Използвайте кръстосана вентилация (течение), като отворите прозорци от противоположните страни на дома, така че да премине бриз. Въпреки това, не отваряйте прозорците, ако външният въздух е по-топъл от този в дома ви.

Блокирайте топлината със завеси

Затъмняващите завеси (blackout) могат да блокират топлината и светлината, които затоплят стаите, изложени на силно слънце, особено тези с източно, южно или западно изложение. През деня дръжте завесите затворени, за да предотвратите нагряването на спалнята. Избирайте светли цветове, които не абсорбират топлината. Ако няма завеси, дръжте щорите спуснати през деня, за да блокирате директната слънчева светлина.

Изключете електрониката

Лаптопът, телевизорът или зарядното за телефон, включени в контакта, могат да повишат температурата в стаята. Дори когато са изключени, устройствата в режим на готовност (standby) консумират енергия и генерират топлина.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
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