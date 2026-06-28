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Той, тя и майка му: Как да не полудееш в такъв брак

Защо мъжът избира майка си пред жена си и какво да прави в такива ситуации

28 юни 2026, 07:03
Той, тя и майка му: Как да не полудееш в такъв брак
Източник: iStock

М аминото момче: Защо зрели мъже разрушават собственото си семейство, за да не обидят майка си?
Това е кошмарът на всяка жена: омъжваш се за зрял, силен и успешен мъж, но зад кулисите на брака ви все пак командва свекървата. И най-лошото – когато се стигне до първата криза, този „железен лидер“ изведнъж свива перките, събира си багажа и се прибира при мама, оставяйки съпругата си с немия въпрос: „Какво, за бога, беше това?“.

Психолозите разкриват защо възрастни мъже са готови да провалят собственото си семейство, само и само да не наранят чувствата на майките си.

Защо майката печели битката срещу съпругата?

В тази драма винаги участват трима. И ако оставим емоциите настрана, поведението на мъжа става напълно обяснимо (макар и крайно неприятно).

1. Желязно чувство за вина

Най-често това е историята на майки, които са отгледали сина си сами или с „хладен“ и деструктивен съпруг, който е играл ролята на мебел у дома. Такава майка е посветила целия си живот на сина си, отказала се е от лично щастие и го е отгледала с мисълта: „Ти си моят единствен мъж и защитник“.

Когато в живота на сина се появи любима жена, майката я възприема като конкурентка, която краде „нейния мъж“, и започва да насажда у него вина, че обръща внимание на друга. В порасналия син се задейства паническо чувство за вина. Когато съпругата изисква от него да постави майка си на място, в неговата глава това звучи като: „Предай святата си майка, която е страдала заради теб“. За него е по-лесно да се разведе, отколкото да живее с усещането, че „доубива“ собствената си майка. Логиката е жестока: „Жени много, но майката е само една“.

Често майките използват тежка артилерия от емоционални манипулации – внезапни нощни обаждания със сълзи, викане на линейка, „болки в сърцето“, високо кръвно и други малки хитрости, за да го вържат за себе си.

2. Конкуренция за „златната купа“

Връзката с майката е продължила десетилетия. Тя години наред е инвестирала най-доброто в сина си – лекувала го е, учила го е, гордяла се е с него.

И изведнъж идва едно „чуждо момиче“ и започва да го преправя, да го критикува и да го учи как да живее. Естествената реакция на майката е да защити своя „проект“. Тя включва спасителен режим: „Синко, виж я, тя само те напада, за нищо не ставаш в нейните очи. Прибери се вкъщи, тук те обичаме такъв, какъвто си“. И мъжът бяга там, където не го възпитават, а го боготворят.

3. Желание за бягство от проблемите на възрастните

В брака трябва да се преговаря, да се преминава през кризи, да се гледат деца, да се сменят памперси, да се делят битовизми и бюджет. Изисква се израстване, устояване на конфликти и поемане на отговорност. Това е трудна и скучна работа за възрастни.

А в кухнята на мама винаги е безопасно, ухае на детство и там той винаги е „най-доброто момче на света“. Когато в брака започне първата сериозна буря, незрелият мъж не застава зад штурвала. Той просто скача от кораба и плува към пристана на мама, защото там бури няма.

4. Липса на психологическо отделяне (сепарация)

Сепарацията в психологията е процесът на емоционално и ментално отделяне на детето от родителите, който в идеалния случай трябва да се случи между 18 и 23 години. Това не означава просто да се преместиш в друго жилище, а да бъдеш финансово, ментално и емоционално независим.

Ако тази сепарация не се е случила, мъжът може да има три висши образования, собствен бизнес, апартамент и скъпа кола, но панически да се бои от майчиното осъждане и нейните сълзи. За него да избере съпругата си и да я постави на първо място означава автоматично „да обиди мама“.

3 червени флага: Кога майката е в повече?

Мъжете не си тръгват от семейството за един ден. Обикновено жената просто твърде дълго игнорира първите симптоми:

  • Тя е навсякъде: Майката има ключове от апартамента ви, идва без предупреждение, пренарежда нещата в кухнята и готви „супичка за синчето“, а мъжът свива рамене: „Е, тя просто иска да помогне!“.
  • Тя е трети съавтор на бюджета ви: Мъжът тайно или открито дава пари на майка си, дори семейството ви в момента да е в затруднение, или купува нейните неща с приоритет.
  • Мама е главният експерт: Всяко ваше решение (от цвета на тапетите до избора на детска градина) се оценява с репликата: „Ами мама каза, че това е лоша идея“.
  • Обаждания по график: Свекървата присъства в ежедневието ви с по 3-4 разговора на ден за банални битовизми: „Яде ли? Спа ли?“, а съпругът ви смята това за напълно нормално.

Какво да направи съпругата?

Ако усетите, че мъжът ви емоционално още стои под полата на майка си, най-важното е да не обявявате открита война на свекървата. Ултиматуми от типа „Или аз, или тя“ обикновено завършват с това, че оставате сама, макар и с гордо вдигната глава.

  • Премахнете агресията: Когато кажете „Майка ти пак си вре носа навсякъде“, мъжът чува атака срещу себе си и се затваря. Говорете за собствените си граници: „Чувствам се излишна в собствения си дом, когато решенията се вземат зад гърба ми“.
  • Събудете възрастния в него: Вместо да се карате със свекървата, апелирайте към съпруга си: „За мен е важно да чуя какво мислиш ТИ, като глава на нашето семейство, а не останалите хора“. Накарайте го той да взема решенията.
  • Поставете ясни граници: Още в началото се договорете: „Уважаваме родителите, но в нашата къща правилата определяме ние. Гости се посрещат само след предварително обаждане“. Ако мъжът не е способен да преведе това на майка си, проблемът не е в свекървата – проблемът е, че съпругът ви просто още не е пораснал за брак.
  • Не влизайте в конкуренция: Вие сте съпруга (партньорство, интимност, деца, бъдеще), а тя е майка (минало, детство). Не се опитвайте да готвите по-добре от нея или да го дундуркате повече от нея.
Източник: rbc.ua    
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