България

Шофьорът, причинил катастрофата в Мездра с две жертви, остава в ареста

Предвиденото от закона наказание за това престъпление е минимум 10 години лишаване от свобода

Стела Христова Стела Христова

27 юни 2026, 16:44
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О кръжният съд във Враца постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ за шофьора, обвинен в причиняването на смъртта на момче и момиче при катастрофа в Мездра. Д. Т. е обвинен, че при управление на лек автомобил БМВ е нарушил правилата за движение по пътищата, като е шофирал с повече от разрешените 40 км/ч и е навлязъл в насрещното платно, вследствие на което е причинил пътнотранспортно произшествие с две жертви.

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Предвиденото от закона наказание за това престъпление е минимум 10 години лишаване от свобода, се посочва в съобщение на Врачанския окръжен съд, изпратено до медиите. Според съда съществува реална опасност обвиняемият да извърши престъпление, като тази опасност не се извежда единствено от тежестта на обвинението или от обществения отзвук на случая, а от конкретни данни за личността му, поведението му като водач и механизма на деянието.

Източник: БТА

В съдебната зала днес присъстваха близки на обвиняемия, които не направиха коментар. Самият Д. Т. също не коментира пред медиите.

Решението на съда няма да бъде обжалвано, каза адвокатът на обвиняемия Янко Алексиев. Той добави, че Д. Т. предварително е решил да не обжалва мярката. „Това е неговото отношение към резултата от цялата трагедия – че ще уважи каквото и да е решение на съда“, каза Алексиев. По думите му е било напълно оправдано защитата да поиска домашен арест. „Той до вчера също е бил дете и тези приказки, че се ползва с лошо име в Мездра... В един процес, в който са важни доказателствата, не може слуховете да натежават“, добави адвокатът.

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„Прокуратурата дължеше защита на обществото и мисля, че в пълна степен беше постигната изолацията на такъв тип шофьор от възможността да извършва подобен род престъпления, свързани с нарушения на правилата за движение по пътищата“, каза пред медиите прокурорът от Окръжната прокуратура във Враца Теодора Начева.

На 25 юни при катастрофа загинаха 17-годишен младеж с инициали И. С. от Мездра и неговата 16-годишна спътница с инициали Й. М. от село Згориград.

Снощи близки на загиналите младежи участваха в протест в центъра на Враца, който беше част от националния протест на Сдружение „Ангели на пътя“ в памет на децата, загинали при катастрофи.

В община Мездра е обявен тридневен траур в памет на двамата загинали младежи.

Редактор: Стела Христова
Източник: Лиляна Рашкова/БТА    
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