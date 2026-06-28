Телата погребани, а зъбите в тайна пещера: Разкриха зловещ ритуал на маите

Н ово изследване разкрива сложен погребален ритуал на древните маи, при който части от елита са били погребвани на две различни, отдалечени места. Тази практика вероятно е служила за легитимиране на властта им, свързвайки ги директно с подземния свят и божествените предци.

Елитни членове на цивилизацията на маите са били погребвани на две места – телата им в жилищата, а зъбите им в отдалечена пещера.

Генетичен анализ потвърждава, че индивидите са били предци на управляващия елит, което подсилва идеята за династична власт.

Ритуалът е бил политически акт, целящ да утвърди божествения произход на властта чрез пещерите, смятани за портали към подземния свят.

В продължение на години археолозите, работещи в днешен Белиз, се сблъскват с една загадка – скелети на представители на елита на маите от Класическия период (250-900 г. сл. Хр.), чиито зъби липсват. Откритието на тези зъби в отдалечена пещера, на километри от основното погребение, повдигна въпроси, които доскоро нямаха отговор.

Ново проучване, публикувано в The Independent, хвърля светлина върху тази практика, разкривайки я не просто като странен ритуал, а като внимателно обмислена политическа и религиозна стратегия за утвърждаване на властта.

В археологическия обект Муклебал Цул са открити останките на 107 индивида. При 24 от тях е установено, че част от зъбите им са били положени в пещерата Бат'суб, намираща се на 26 километра от другата страна на планините на маите. Това пътуване през пресечен терен би отнело няколко дни, което показва, че изборът на място не е бил случаен.

В самата пещера картината става още по-сложна. Там са намерени 226 зъба, като 24 от тях съвпадат с индивидите от Муклебал Цул. Те са били поставени близо до тялото на възрастна жена, чиято глава е била премахната и заменена със съд, съдържащ едно-единствено мънисто от нефрит.

Според изследователите този сложен ритуал е бил част от „обстойна погребална церемония, свързана с подземния свят“.

Решаващият пробив идва от генетичния анализ. Данните потвърждават, че жената, погребана в пещерата, е била пряк прародител на някои от елитните индивиди, погребани в гробницата на площада. „Този основен индивид е бил прародител от четвърта степен на една от династиите, както и на други индивиди, погребани в елитните гробници“, пишат учените.

Това откритие превръща ритуала от чисто религиозен в династичен. Елитите от Класическия период са твърдели, че тяхната свръхестествена власт произтича от техните предци, предавайки я на потомците си. Като полагат част от себе си (зъбите) до тялото на свой прародител в свещена пещера, те физически и символично са подпечатвали своята легитимност.

В древна Мезоамерика пещерите и планините са били смятани за мощни религиозни обекти. Пещерите са възприемани като портали към митологичния воден подземен свят, обитаван от божества и предци. Контролът върху достъпа до тези портали е означавал контрол върху комуникацията с божествените сили, отговорни за плодородието, здравето и дъжда.

Археолозите отдавна знаят, че маите са погребвали мъртвите си под пода на къщите си, за да поддържат връзка с предците и да легитимират правата си върху земята. Новото изследване обаче показва, че елитът е отишъл една стъпка по-далеч. „Като позиционират своите предци, а чрез тях и себе си, като посредници със свръхестествените сили, елитите са си осигурявали изключителни права върху политическата и религиозната власт“, обясняват изследователите.