Край на една ера: Звездата от „Приятели“ Кортни Кокс се раздели със съпруга си

Е дна от най-стабилните и обичани двойки в шоубизнеса официално е в историята. 62-годишната звезда от сериала „Приятели“ Кортни Кокс тихомълком се е разделила с дългогодишния си партньор – 49-годишния северноирландски музикант от рок групата Snow Patrol Джони Макдейд, разкрива ексклузивно Daily Mail.

Според източници на изданието, популярната двойка е сложила край на отношенията си още в края на миналата година. Раздялата е била изцяло по взаимно съгласие и без излишни скандали. Приятели на звездите споделят, че двамата просто са достигнали до момент в живота си, в който са осъзнали, че вървят по коренно различни пътища.

Courteney Cox and Snow Patrol musician Johnny McDaid split after more than 10 years of dating: report https://t.co/F9kNzh2J7W pic.twitter.com/Awwzms8ulb — New York Post (@nypost) June 27, 2026

Основна роля за охлаждането на отношенията им вероятно е изиграло и огромното географско разстояние. Екранната Моника Гелър живее и работи в Лос Анджелис, докато Макдейд е установен за постоянно в Лондон, въпреки че през последното десетилетие двамата непрекъснато пътуваха между САЩ и Великобритания.

„Джони продължава да говори изключително уважително и с много обич за Кортни. Те имаха изключително дълбока духовна връзка и остават в прекрасни отношения. Скъпи приятели са и все още много ги е грижа един за друг“, споделя близък до музиканта. „Това не беше грозна раздяла със скандали. Те просто разбраха, че вече живеят различен живот.“

Връзка, благословена от Ед Шийрън

Кортни Кокс и Джони Макдейд започнаха своята романтична история през 2013 г., след като бяха запознати от общи приятели, сред които и поп мегазвездата Ед Шийрън. Макдейд е сред най-близките приятели на Шийрън и е съавтор на някои от най-големите му световни хитове, сред които „Shape Of You“, „Photograph“, „Galway Girl“ и „Bad Habits“.

Звездната двойка обяви годежа си през 2014 г. Въпреки че преживяха кратка раздяла в края на 2015 г., те бързо намериха път обратно един към друг през 2016 г. В свои интервюта тогава Кокс споделяше, че е „благодарна“ за онази криза, защото тя е направила връзката им много по-зряла и силна.

За последно двамата бяха уловени от папараците на двойна среща в Малибу миналия август, където компания им правеше друга любимка от „Приятели“ – Дженифър Анистън, заедно с новия мъж до нея, уелнес експерта Джим Къртис. Последната им официална обща снимка пък бе от тенис турнира Откритото първенство на САЩ (US Open) през септември.

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Courteney Cox and Johnny McDaid have split after more than 10 years together. The actress and the Snow Patrol musician started dating in late 2013 after they met at a star-studded house party hosted by Cox.



📷: XNY/Star Max/GC Images pic.twitter.com/4tDlhICiyN — People (@people) June 27, 2026

Животът след раздялата

Източници от Острова потвърждават, че Джони Макдейд вече е продължил напред и в момента се намира в ранните етапи на нова романтична връзка.

Междувременно Кортни Кокс наскоро беше забелязана в Ню Йорк в компанията на колегата си от сериала Shining Vale Грег Киниър, който дори отседна в апартамента ѝ. Въпреки че двамата играят съпрузи на екрана, актьорите побързаха да изяснят пред медиите, че са просто добри приятели и между тях няма нищо повече.

Актрисата продължава да поддържа изключително близки отношения и с бившия си съпруг Дейвид Аркет. Двамата имат 22-годишна дъщеря на име Коко и според близките им са се превърнали в перфектен екип в споделеното родителство.

Какво предстои за Джони Макдейд?

Докато личният му живот претърпява обрат, музикалната кариера на Макдейд е в пиков момент. Групата му Snow Patrol в момента е по средата на мащабно лятно турне във Великобритания. На 3 юли те ще бъдат хедлайнери на огромния концерт в „Кристъл Палас Парк“ в Лондон, където ще си партнират на сцената със звезди като Rag'n'Bone Man и Ейми Макдоналд.