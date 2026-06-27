Край на една ера: Звездата от „Приятели“ Кортни Кокс се раздели със съпруга си

Е дна от най-стабилните и обичани двойки в шоубизнеса официално е в историята. 62-годишната звезда от сериала „Приятели“ Кортни Кокс тихомълком се е разделила с дългогодишния си партньор – 49-годишния северноирландски музикант от рок групата Snow Patrol Джони Макдейд, разкрива ексклузивно Daily Mail.
Според източници на изданието, популярната двойка е сложила край на отношенията си още в края на миналата година. Раздялата е била изцяло по взаимно съгласие и без излишни скандали. Приятели на звездите споделят, че двамата просто са достигнали до момент в живота си, в който са осъзнали, че вървят по коренно различни пътища.
Courteney Cox and Snow Patrol musician Johnny McDaid split after more than 10 years of dating: report https://t.co/F9kNzh2J7W pic.twitter.com/Awwzms8ulb— New York Post (@nypost) June 27, 2026
Основна роля за охлаждането на отношенията им вероятно е изиграло и огромното географско разстояние. Екранната Моника Гелър живее и работи в Лос Анджелис, докато Макдейд е установен за постоянно в Лондон, въпреки че през последното десетилетие двамата непрекъснато пътуваха между САЩ и Великобритания.
„Джони продължава да говори изключително уважително и с много обич за Кортни. Те имаха изключително дълбока духовна връзка и остават в прекрасни отношения. Скъпи приятели са и все още много ги е грижа един за друг“, споделя близък до музиканта. „Това не беше грозна раздяла със скандали. Те просто разбраха, че вече живеят различен живот.“
- Връзка, благословена от Ед Шийрън
Кортни Кокс и Джони Макдейд започнаха своята романтична история през 2013 г., след като бяха запознати от общи приятели, сред които и поп мегазвездата Ед Шийрън. Макдейд е сред най-близките приятели на Шийрън и е съавтор на някои от най-големите му световни хитове, сред които „Shape Of You“, „Photograph“, „Galway Girl“ и „Bad Habits“.
Звездната двойка обяви годежа си през 2014 г. Въпреки че преживяха кратка раздяла в края на 2015 г., те бързо намериха път обратно един към друг през 2016 г. В свои интервюта тогава Кокс споделяше, че е „благодарна“ за онази криза, защото тя е направила връзката им много по-зряла и силна.
За последно двамата бяха уловени от папараците на двойна среща в Малибу миналия август, където компания им правеше друга любимка от „Приятели“ – Дженифър Анистън, заедно с новия мъж до нея, уелнес експерта Джим Къртис. Последната им официална обща снимка пък бе от тенис турнира Откритото първенство на САЩ (US Open) през септември.
🔗: https://t.co/2uqKf0esdA— People (@people) June 27, 2026
Courteney Cox and Johnny McDaid have split after more than 10 years together. The actress and the Snow Patrol musician started dating in late 2013 after they met at a star-studded house party hosted by Cox.
📷: XNY/Star Max/GC Images pic.twitter.com/4tDlhICiyN
- Животът след раздялата
Източници от Острова потвърждават, че Джони Макдейд вече е продължил напред и в момента се намира в ранните етапи на нова романтична връзка.
Междувременно Кортни Кокс наскоро беше забелязана в Ню Йорк в компанията на колегата си от сериала Shining Vale Грег Киниър, който дори отседна в апартамента ѝ. Въпреки че двамата играят съпрузи на екрана, актьорите побързаха да изяснят пред медиите, че са просто добри приятели и между тях няма нищо повече.
Актрисата продължава да поддържа изключително близки отношения и с бившия си съпруг Дейвид Аркет. Двамата имат 22-годишна дъщеря на име Коко и според близките им са се превърнали в перфектен екип в споделеното родителство.
- Какво предстои за Джони Макдейд?
Докато личният му живот претърпява обрат, музикалната кариера на Макдейд е в пиков момент. Групата му Snow Patrol в момента е по средата на мащабно лятно турне във Великобритания. На 3 юли те ще бъдат хедлайнери на огромния концерт в „Кристъл Палас Парк“ в Лондон, където ще си партнират на сцената със звезди като Rag'n'Bone Man и Ейми Макдоналд.