Власт на висок ток: Дамите, които заеха най-високите постове в държавата в исторически прецедент

България пренаписа историята през 2026 г., превръщайки се в световен прецедент: най-високите постове в държавата се заемат едновременно от жени. От „Дондуков“ 2 до Конституционния съд – кои са дамите, в чиито ръце са всички ключове за властта у нас?

27 януари 2026, 11:24
Абсурдна съдебна ситуация: "Софийска вода" съди Люси Иларионов за стари сметки години след закрита партида

"Миризма на разлагащо се месо": Превишени стойности на серен диоксид в Димитровград
Б ългария влезе в 2026 година с безпрецедентен „женски триумвират“ по върховете на държавата, който пренареди традиционните представи за властовия баланс. За първи път в съвременната ни история трите фундаментални стълба на републиката – Президентството, Законодателната власт и Конституционният съд – се ръководят едновременно от жени. Кои са личностите, които държат ключовите лостове на институциите, и какви биографии стоят зад този нов архитектурен план на държавността?

България влиза в елитен клуб: Илияна Йотова и ерата на жените президенти

Президентът: Илияна Йотова – От новинарското студио до „Дондуков“ 2
След историческата промяна от 23 януари 2026 г., Илияна Йотова пое функциите на държавен глава, превръщайки се в първата жена в историята на България с този ранг. Нейният път е учебникарски пример за политическо дълголетие и стратегическо мислене. Започнала своята кариера в Българската национална телевизия, тя преминава през „школата“ на актуалните предавания, където се научава да работи под напрежение и да владее публичния дискурс.

Политическият ѝ възход започва в БСП, но тя бързо надраства партийните рамки. Като евродепутат в три последователни мандата, Йотова се утвърждава в Брюксел като един от най-активните гласове в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE). Тя бе ключов фактор при договарянето на миграционни политики и сигурност на границите – опит, който по-късно пренесе на „Дондуков“ 2 като вицепрезидент. През последните девет години тя изгради собствен политически капитал, фокусиран върху българските общности зад граница и културната дипломация. Днес тя застава начело на държавата не просто като наследник на поста, а като политик с огромен международен авторитет и способност да бъде медиатор в тежки вътрешнополитически кризи.

От „дясната ръка“ на Радев до върха на държавата: Първата жена президент на България - Илияна Йотова

Законодателят: Рая Назарян – Юридическото острие на 51-вото НС
Начело на 51-вото Народно събрание отново е Рая Назарян – лицето на новото поколение в ГЕРБ, която успя да превърне младостта си от критика в предимство. Родена във Варна, тя завършва право и веднага се потапя в дълбоките води на адвокатурата. С над 10 години стаж в Софийската адвокатска колегия, Назарян се специализира в тежки търговски, застрахователни и облигационни спорове – поприще, което изисква изключителна прецизност и способност за преговори.

Влизането ѝ в политиката бе „с летящ старт“. Тя бързо се превърна в основен юридически говорител на своята партия и постоянен член на правната комисия, където участваше в писането на едни от най-оспорваните законопроекти. Изборът ѝ за председател на парламента (и повторното ѝ заставане на поста) е знак за нейната устойчивост. Назарян е известна със своя прагматизъм и способност да запазва хладнокръвие по време на бурни парламентарни дебати. В момент, в който България е изправена пред поредица от политически предизвикателства, нейната роля е да осигури диалог между враждуващите лагери и да гарантира, че законодателната машина няма да блокира.

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова

Арбитърът: Павлина Панова – Тихият глас на правосъдието
Ако има фигура в българската съдебна система, която се ползва с универсално уважение, това е Павлина Панова. Тя е първата жена председател на Конституционния съд в историята на институцията. Пътят ѝ е пример за безупречна кариера: започва от ниските нива на прокуратурата, преминава през Софийския градски съд и достига до върховете на Върховния касационен съд, където е била заместник-председател и ръководител на Наказателната колегия.

Панова е не само практик, но и теоретик с международно признание. Тя е доктор по право и съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. През 2024 г. нейните колеги я преизбраха за председател на КС – акт на огромно доверие в нейната безпристрастност. В условията на зачестили конституционни кризи и спорове за легитимността на институциите, Панова е „последният страж“. Тя ръководи съда в период, когато всяко решение – от промените в основния закон до легитимността на изборите – минава през нейния подпис. Нейното присъствие на върха на КС гарантира, че правото ще тежи повече от политическата целесъобразност.

Гражданският глас: Велислава Делчева – Защитникът на правата
Институцията на Омбудсмана в България традиционно се свързва със силни женски фигури и Велислава Делчева, избрана през юли 2025 г., продължава тази линия с нова енергия. Делчева е юрист с над 20 години стаж, посветила голяма част от кариерата си на темата за върховенството на закона и защитата на основните права. Преди да заеме поста на „обществен адвокат“, тя беше ключова фигура в Министерството на правосъдието, където координираше сложни международни програми за съдебна реформа.

За разлика от своите предшественички, които често залагаха на по-шумни политически акции, Делчева е привърженик на експертния подход. Още в първите си месеци на поста тя успя да защити най-високия „Статус А“ на българския национален правозащитен орган пред ООН в Женева – сертификат за независимост и професионализъм. Тя е човекът, към когото се обръщат гражданите, когато държавната машина сгреши. В 2026 г. нейната роля е критична, тъй като тя е мостът между обществото и често затворените властови коридори.

Регулаторът: Д-р Симона Велева – Пазителят на медийния закон
Пътят към СЕМ: Симона Велева е доказан експерт по конституционно право, чиято кариера е тясно свързана със защитата на фундаменталните човешки права и медийната етика. Доктор по право от СУ „Св. Климент Охридски“, тя съчетава академичната кариера като преподавател в Американския университет с дългогодишна експертна работа за Висшия адвокатски съвет.

Нейният принос към държавността включва подготовката на ключови становища пред Конституционния съд и преводи на основните закони на европейски държави като Германия и Италия. Велева е и основен двигател зад приемането на Закона за българския жестов език, доказвайки се като активен застъпник за достъпна среда и правата на хората с увреждания. Като председател на СЕМ, тя внася в регулатора дълбоко юридическо разбиране и фокус върху борбата с дезинформацията и езика на омразата.

Илияна Йотова – от най-верния партньор на Румен Радев до първия човек в държавата
