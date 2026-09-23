Парламентът отмени временната забрана на износа на дизел и керосин за ЕС

П арламентът отмени решението си от 31 октомври 2025 г., с което временно се забраняваше износът и вътреобщностните доставки до държави членки на Европейския съюз (ЕС) на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво. Проектът на решение, внесен от Министерския съвет, бе подкрепен от управляващото мнозинство със 121 гласа, то влиза в сила от обнародването му в "Държавен вестник". Против отмяна на забраната бяха 42-ма народни представители - от "Демократична България", "Продължаваме промяната", "Възраждане" и трима от ГЕРБ-СДС. Въздържаха се 23 депутати - от ГЕРБ-СДС. В гласуването не участва парламентарната група на ДПС.

Мнозинството отхвърли предложението на Александър Иванов от ГЕРБ-СДС към проекта на решение да бъде записано, че цената на дизела и бензина за крайните потребители ще намалее с 20 евроцента.

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Причините да се въведе забраната през миналата година бяха свързани с гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива предвид наложените от САЩ санкции срещу дружествата от групата "Лукойл".

От момента на налагане на забраната досега обстоятелствата са променени, като санкциите на САЩ и Обединеното кралство не се прилагат по отношение на групата дружества на "Лукойл" в България, в т.ч. "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, тъй като за тях действа пълна специална дерогация, издадена от правителствата на наложилите санкциите държави, се посочва в мотивите към законопроекта. Всички рискове, които са наложили приемане на забраната, към настоящия момент са преодолени, като продължаването на нейното действие създава съществени административно-организационни пречки пред бизнеса с горива и загуби на операторите, които не могат да изпълнят свои задължения по договори с международни контрагенти, се казва също в мотивите на проекторешението.

Зам.-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова посочи, че производственият капацитет на рафинерията в Бургас надхвърля потреблението на вътрешния пазар. Това означава, по думите ѝ, че след удовлетворяване потребностите на българските граждани и бизнеса, остава количество готов продукт, който по обективни икономически причини следва да бъде реализиран извън страната. Отмяната на забраната не означава да поставим износа пред снабдяването на българския пазар, подчерта тя.

На площадката на "Лукойл Нефтохим Бургас" са налични около 50 хил. тона дизелово гориво към 3 септември т.г. според информация на особения търговски управител, съобщи зам.-министърът. Това е излишък спрямо потребностите на българския пазар, добави Карадимова. Стойността на тези наличности е приблизително 73,2 млн. щатски долара, а при натрупване на допълнителни количества от производството през октомври общата стойност на задържания продукт би могла да достигне приблизително 197,6 млн щатски долара. "Лукойл Нефтохим" работи на 90 процента от капацитета и приоритетно задоволява вътрешния пазар, изтъкна зам.-министърът.

Слави Василев от "Прогресивна България" каза, че забраната за износ няма да повлияе върху цената на дизела, защото тя ще продължи да се определя от международните пазари, но ще помогне на рафинерията и търговците на горива. Това ще освободи и складови вместимости в България, необходими на вътрешната търговия. Решението е пазарно и няма да има ефект върху цената на дизела, а ако има - ще е в посока надолу, смята депутатът. По думите на Василев цената на дизела се формира от котировката, която се влияе от войната в Украйна.

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Асен Василев от "Продължаваме промяната" попита от какво зависи котировката на дизела. Ако случайно се прави от петрол, може би цената на петрола има отношение към цената на дизела, посочи председателят на ПП и бивш финансов министър. Освен цената на дизела клиентът трябва да плати и акциза и ДДС-то, които се начисляват, така че да кажете, че това какво плаща крайния клиент няма никакво отношение към акциза и ДДС-то, е присъщо на някой, който се чуди кое "Порше" да кара, а не обръща внимание какво слага от бензиноколонката, коментира Асен Василев. В момент, в който има недостиг на горива и цените се качват в световен мащаб, вие решавате да махнете забраната за износ и се опитвате да ни убедите, че това е добре за българските граждани, заяви той. Според депутата това е добре за този, който произвежда дизел и ще го изнесе на по-високи цени в чужбина. По думите му още цената за всички български граждани ще се вдигне.

От началото на годината насам от България са изнасяни и в момента се изнасят горива, ако има извънпазарни наличности, посочи Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС. Но по решение от предходното НС има държавен контрол върху тази търговия, за да не се допусне дефицит, отбеляза той. Това, което предлагате, е реално да падне държавният контрол и да може бизнесът да си изнася, когато и колкото иска, смята депутатът.

Предприемате рисков ход, с който да се стигне до още по-голямо поскъпване на горивата, каза Мартин Димитров от "Демократична България" (ДБ). В това решение за отмяна на забраната сериозно влияние има "близък олигарх до "Прогресивна България", който преди беше близък на Делян Пеевски", заяви Ивайло Мирчев от ДБ и добави, че ако всички складове в България са пълни, има възможност цената да бъде по-ниска.