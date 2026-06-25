България

Вдигат цената на цигарите от август

За следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишение на цените

Василена Василева Василена Василева

25 юни 2026, 11:44
Вдигат цената на цигарите от август
Източник: iStock photos/Getty images

Ц игарите у нас ще поскъпнат още от месец август, след като правителството предвижда поетапно увеличение на акциза върху тютюневите изделия. Мярката е заложена в бюджетната прогноза на Министерството на финансите за следващите три години.

Според документа:

  • Първото увеличение ще влезе в сила от август и ще доведе до поскъпване на кутия цигари с 13 евроцента;
  • Следващата стъпка е планирана за март 2027 г., когато цената ще се повиши с още 12 евроцента на кутия;
  • Последното предвидено увеличение е за януари 2028 г. – отново с 12 евроцента.

Мерките са част от по-широка фискална рамка, насочена към увеличаване на бюджетните приходи чрез промени в косвените данъци.

В сряда финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев представи план-сметката за 2026 г. В нея са заложени и други мерки за повишаване на приходите, включително увеличение на винетните такси с 30%.

Сред останалите промени е и повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 г. до 2300 евро, като се очакват допълнителни приходи от малко над 90 млн. евро.

Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за отделни икономически дейности и професии, което ще бъде над ръста на минималната работна заплата. От тази мярка се очакват около 40 млн. евро допълнителни приходи в бюджета.

Редактор: Василена Василева
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