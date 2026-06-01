Бойко Рашков: 11 пъти беше блокирано изслушване на шефа на ДАНС за „Куб“

Има информация, че Олег Невзоров се е занимавал с трафик на наркотици, хора и пране на пари, заяви депутатът от ПП

1 юни 2026, 12:11
Министърът на земеделието призова кмета на Варна да събори "Баба Алино"

П о време на управляващата коалиция ГЕРБ, ДПС "Ново начало", ИТН и БСП не позволиха изслушване в комисия на председателя на ДАНС Деньо Денев по темата за формацията "Куб" - откъде е дошла и с какво се занимава в България. Бяха провалени 11 заседания по тази точка. Това каза депутатът от „Продължаваме Промяната” и бивш министър на вътрешните работи Бойко Рашков пред NOVA.

Той запита защо тези заседания са били проваляни. „За „незаконния град” чух сега. Сигурен съм, че Олег Невзоров не е в страната, това е важен факт, който има връзка със строителството без необходимите строителни книжа", каза още Рашков.

По негови думи поведението на ДАНС в този случай също е важно – "колко тази институция е национална сигурност и колко е лично партийна на двама души, ръководители на партии, е въпрос, който се надяваме да изясним".

Рашков разказа, че кметът на Варна Благомир Коцев е задържан като обвиняем, а Невзоров е включен по делото като защитен свидетел. „Невзоров не казва нищо съществено по делото, но той е свидетел. Вероятно очакват от него нещо, което да подкрепи обвинението. Това подкрепя тезата, че става дума за политически процес”, посочи още депутатът. И допълни, че не разбира защо и „Възраждане” са се включили в атаката към Коцев.

Рашков каза, че терена, върху който е изграден "незаконния град" в "Баба Алино", е заменен с друг имот, намиращ се във вътрешността на страната, като допълни, че никой към момента не проверява това. Също така беше категоричен, че градът е построен върху горски фонд, което е незаконно.

Рашков добави, че се правят опити Коцев да бъде изкаран виновен за строителството на „незаконния град”, въпреки че е бил в затвора.

Рашков заяви, че тя "не е обърнала внимание на дейността на Невзоров, на това, че изгражда малък град, откъде са тези средства и не са ли придобити те от Украйна и внесени по нелегален път". Депутатът допълни, че Илашчук "не се интересува и от това ,че Невзоров не е на фронта с Русия".

"Ние нямахме възможност да поставим тези въпроси на Деньо Денев, предвид съпротивата на управляващата коалиция тогава. Стана публично известно, че най-вероятно Нензоров се занимава с трафик на наркотици, на хора и пране на пари. Тази информация шества из медиите, склонен съм донякъде да вярвам, защото няма разумно обяснение как се изгражда такова селище, което струва стотици милони евро при това с невероятна скорост. Откъде са тези средства", коментира още Бойко Рашков.

Източник: NOVA    
53-годишният местен жител е открен в безпомощно състояние и е откаран по спешност в болницата в Дупница. Полицията и прокуратурата разследват случая

На мястото на Ерджан Ебатин е назначен Румен Костадинов

В съвременния свят, където градовете стават все по-гъсто населени, архитектите се фокусират върху това да направят високите сгради по-ефективни и устойчиви

Евакуация на борда и щателна проверка от спецслужбите: Как една глупава дигитална шега превърна 8-часов полет в истински кошмар (и защо ФБР пое случая)

Тя е в размер на 35,62 евро/MWh

Според експертите причината е, че има спад на международните петролни котировки, което намалява и цената на рафинериите

По повод Международния ден на детето Илияна Йотова, Бойко Борисов и лидерите на политическите формации отправиха благопожелания към най-малките с призив да растат здрави, да мечтаят смело и да бъдат подкрепяни от обществото ни

Бихте ли си направили пластична операция в мизерен апартамент?

Първенството за първи път събира 48 национални отбора в груповата си фаза, така че ще бъде най-голямото издание за всички времена

След броени седмици Вивиан и Нокс Джоли-Пит официално ще станат пълнолетни

Адвокатите на сина разпространиха кадри от камери за видеонаблюдение, показващи как 71-годишният баща се спъва и пада, докато върви по тротоар пред сградата на компанията в Барселона, месеци преди фаталния случай

Пострадалият е прегледан и е оставен за наблюдение в местната болница

Семейството е харчило стотици хиляди долари годишно, за да задържи помощници, които да се грижат за децата и да ги учат на английски и немски език

От септември влиза в сила и нов ред за изплащане на пенсиите, когато датите се падат в почивни дни

Управляващите поставиха под съмнение резултатите от първия тур, а страната се насочва към балотаж.

Куриозният инцидент с флага стана по време на Деня на въоръжените сили във Виго, а гъста мъгла провали планираното авиошоу.

