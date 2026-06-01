Опасно време ни чака във вторник: Мощни бури и градушки удрят България

Огромен клон на изгнило дърво падна на метри от деца и родители в централния парк в Пловдив

Идва ли тежко наказание за България? Сблъсък на мнения сред експертите след думите на Радев за „спукания балон“

Йотова: България може да бъде в центъра на новата европейска конкурентоспособност

Бойко Рашков: 11 пъти беше блокирано изслушване на шефа на ДАНС за „Куб“

С ериозно влошаване на времето и опасни метеорологични явления ни очакват в утрешния ден. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) вече обяви жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури за почти цялата страна за вторник, 2 юни.

Кои райони са под заплаха?

Предупреждението от първа степен е в сила за 23 области в България: София-град, София-област, Монтана, Враца, Ловеч, Перник, Кюстендил, Благоевград, Смолян, Габрово, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Кърджали, Хасково, Велико Търново, Сливен, Ямбол, Разград, Силистра, Шумен, Търговище и Бургас.

От НИМХ отправят сериозно предупреждение към шофьорите и гражданите: има опасност от локални наводнения и силно затруднено шофиране заради намалена видимост и аквапланинг. Възможно е да се наложи и прекъсване на дейности на открито.

Жълт код в 23 области на страната за вторник, 2 юни Източник: НИМХ

Във вторник още от обяд ще започне да се развива мощна купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици. Най-сериозни ще бъдат явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България, където има и висока опасност от градушки. Максималните температури ще варират от 21°–22° по по-хладното Източно крайбрежие до 27°–29° в югозападните райони. В София и по-голямата част от страната термометрите ще показват около 24°–25°.

Ако планирате преходи в планините, бъдете изключително внимателни. В Централния Балкан и Рило-Родопския масив се очакват значителни порои и гръмотевични бури, придружени с градушки. Ще духа умерен до силен западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 18°, а на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието облачността ще е значителна през целия ден с превалявания от дъжд. В следобедните часове по Южното крайбрежие валежите ще се засилят. Максималните температури на въздуха ще достигнат 22°–24°, а морската вода ще е около 19°–20° при вълнение от 3 бала.