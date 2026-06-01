Опасно време ни чака във вторник: Мощни бури и градушки удрят България

Предупреждение от първа степен - жълт код е обявено за 23 области в страната. Проверете дали и вашата е сред тях или сте от малкото, които са оцветени в зелено на картатата на НИМХ

1 юни 2026, 12:53
Министърът на земеделието призова кмета на Варна да събори "Баба Алино"

Бойко Рашков: 11 пъти беше блокирано изслушване на шефа на ДАНС за „Куб“
Йотова: България може да бъде в центъра на новата европейска конкурентоспособност
Журналист за „незаконния град“ край Варна: Това е пример за завладяна държава
Идва ли тежко наказание за България? Сблъсък на мнения сред експертите след думите на Радев за „спукания балон“
Огромен клон на изгнило дърво падна на метри от деца и родители в централния парк в Пловдив
Шефът на строителния контрол във Варна: Благомир Коцев излъга, не съм уволнен

С ериозно влошаване на времето и опасни метеорологични явления ни очакват в утрешния ден. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) вече обяви жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури за почти цялата страна за вторник, 2 юни.

Кои райони са под заплаха?

Предупреждението от първа степен е в сила за 23 области в България: София-град, София-област, Монтана, Враца, Ловеч, Перник, Кюстендил, Благоевград, Смолян, Габрово, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Кърджали, Хасково, Велико Търново, Сливен, Ямбол, Разград, Силистра, Шумен, Търговище и Бургас.

От НИМХ отправят сериозно предупреждение към шофьорите и гражданите: има опасност от локални наводнения и силно затруднено шофиране заради намалена видимост и аквапланинг. Възможно е да се наложи и прекъсване на дейности на открито.

Жълт код в 23 области на страната за вторник, 2 юни Източник: НИМХ

Във вторник още от обяд ще започне да се развива мощна купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици. Най-сериозни ще бъдат явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България, където има и висока опасност от градушки. Максималните температури ще варират от 21°–22° по по-хладното Източно крайбрежие до 27°–29° в югозападните райони. В София и по-голямата част от страната термометрите ще показват около 24°–25°.

Ако планирате преходи в планините, бъдете изключително внимателни. В Централния Балкан и Рило-Родопския масив се очакват значителни порои и гръмотевични бури, придружени с градушки. Ще духа умерен до силен западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 18°, а на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието облачността ще е значителна през целия ден с превалявания от дъжд. В следобедните часове по Южното крайбрежие валежите ще се засилят. Максималните температури на въздуха ще достигнат 22°–24°, а морската вода ще е около 19°–20° при вълнение от 3 бала.

Източник: НИМХ    
Директорът на РИОСВ - Варна е освободен от длъжност, започва проверка в инспекцията

Мистерията с изчезналите учени на САЩ се заплита: Откриха останките на един от тях

Путин заплаши Армения с "украински сценарий" и предупреди НАТО за Калининград

НЛО или съвпадение? Метеорит падна до изригващ вулкан и предизвика истерия в мрежата

Плащаш здравни вноски всеки месец — ето какво получаваш в замяна

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

