Важна промяна във валутните курсове от 1 януари

21 ноември 2025, 11:14
Водещи световни и български лекари се събират на конференция в София
Шефът на ДНСК: Част от „Негреско" е построена върху река, жилищните сгради не са застрашени
Учител стигна до ареста и остана без кола след фалшиво положителен тест за наркотици
Мистериозна смърт: Родители твърдят, че дъщеря им e починала след екзорсистки ритуал
Служители на НОИ излизат на протест
НС обсъжда на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.
Силен вятър и валежи удрят страната: НИМХ издаде жълт код за 15 области
5 години затвор за бившата полицайка Симона Радева

Н ов начин на изписване на валутните табла от 1 януари 2026 г. От 1 януари 2026 г., с приемането на еврото като официална валута, България преминава към нов европейски стандарт за изписване на валутните курсове в обменните бюра и финансовите институции. Макар промяната да изглежда техническа, тя ще бъде видима за всички потребители и може да доведе до объркване в първите месеци на годината, съобщава Pariteni.bg.

(Във видеото: Кристин Лагард ексклузивно за NOVA: Въвеждането на еврото ще донесе просперитет и сигурност на България)

„Като компания, за която прозрачността е основен принцип, ние от Tavex започваме да разясняваме отрано предстоящата промяна, за да могат нашите клиенти да бъдат напълно спокойни и добре подготвени за обмена на валута след 1 януари 2026 г.“, посочва Макс Баклаян от Tavex.

Кои са изключенията от двойното изписване на цените?
 
КАКВО СЕ ПРОМЕНЯ?

До момента валутните табла в България изписват курса по логиката:

„1 чужда валута = колко лева струва“

От 1 януари 2026 г. логиката става:

„1 евро = колко единици чужда валута получавам“
 
Това е моделът, който се използва в цялата еврозона и който, според нагласите на участниците на финансовия пазар, се очаква да бъде възприет и в България.
 
ЗАЩО СЕ НАЛАГА ТАЗИ ПРОМЯНА?

Промяната следва логиката, по която функционира еврозоната. Еврото е базовата валута за всички страни, които го използват, а Европейската централна банка публикува всички официални валутни курсове спрямо 1 EUR.

5 факта, които всеки българин трябва да знае преди въвеждането на еврото

Това осигурява:

- единна отправна точка за всички валути,
- по-лесно сравнение между тях,
- по-висока прозрачност за потребителите,
- улеснение за бизнеса,
- по-ефективен финансов контрол.
 
Всички държави, които са се присъединили към еврозоната преди България – като Хърватия, Латвия, Литва и Естония – вече използват този модел.

„Към момента няма официално становище от държавните институции в България относно точния формат на изписване. Въпреки това нагласата на всички участници на финансовия пазар е да се придържат към вече установената европейска практика, в синхрон с правилата и техническите стандарти на Европейската централна банка“, допълва Макс Баклаян.

Президентът на ЕЦБ с напомняне към България
  
ЗАЩО МОЖЕ ДА Е ОБЪРКВАЩО?

Две промени се случват едновременно:

- преминаване от лев към евро, и
- смяна на логиката на изписване – от „1 чужда валута = лева“ към „1 евро = чужда валута“.

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Двата модела изглеждат различно визуално, но реалната стойност на сделките не се променя. Променя се единствено подходът, според който курсът се показва.

Приемане на еврото Валутни курсове Еврозона 1 януари 2026 Обменни бюра Финансови институции Нов стандарт България Прозрачност Смяна на логиката
Важна промяна във валутните курсове от 1 януари

Фатима Бош от Мексико стана новата "Мис Вселена"

Бащата на Сияна връчи на председателя на ВКС подписка с искане за оставката ѝ

"Меган, херцогинята на провалите" - интервюто, което взриви света

Промяна във валутните курсове от 1 януари

ORA 5 е първият от седем нови модела на GWM за Европа

