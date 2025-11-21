Важна промяна във валутните курсове от 1 януари

НС обсъжда на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

Учител стигна до ареста и остана без кола след фалшиво положителен тест за наркотици

Шефът на ДНСК: Част от „Негреско“ е построена върху река, жилищните сгради не са застрашени

Водещи световни и български лекари се събират на конференция в София

Н ов начин на изписване на валутните табла от 1 януари 2026 г. От 1 януари 2026 г., с приемането на еврото като официална валута, България преминава към нов европейски стандарт за изписване на валутните курсове в обменните бюра и финансовите институции. Макар промяната да изглежда техническа, тя ще бъде видима за всички потребители и може да доведе до объркване в първите месеци на годината, съобщава Pariteni.bg .

(Във видеото: Кристин Лагард ексклузивно за NOVA: Въвеждането на еврото ще донесе просперитет и сигурност на България)

„Като компания, за която прозрачността е основен принцип, ние от Tavex започваме да разясняваме отрано предстоящата промяна, за да могат нашите клиенти да бъдат напълно спокойни и добре подготвени за обмена на валута след 1 януари 2026 г.“, посочва Макс Баклаян от Tavex.

Кои са изключенията от двойното изписване на цените?



КАКВО СЕ ПРОМЕНЯ?

До момента валутните табла в България изписват курса по логиката:

„1 чужда валута = колко лева струва“

От 1 януари 2026 г. логиката става:

„1 евро = колко единици чужда валута получавам“



Това е моделът, който се използва в цялата еврозона и който, според нагласите на участниците на финансовия пазар, се очаква да бъде възприет и в България.



ЗАЩО СЕ НАЛАГА ТАЗИ ПРОМЯНА?

Промяната следва логиката, по която функционира еврозоната. Еврото е базовата валута за всички страни, които го използват, а Европейската централна банка публикува всички официални валутни курсове спрямо 1 EUR.

5 факта, които всеки българин трябва да знае преди въвеждането на еврото

Това осигурява:

- единна отправна точка за всички валути,

- по-лесно сравнение между тях,

- по-висока прозрачност за потребителите,

- улеснение за бизнеса,

- по-ефективен финансов контрол.



Всички държави, които са се присъединили към еврозоната преди България – като Хърватия, Латвия, Литва и Естония – вече използват този модел.

„Към момента няма официално становище от държавните институции в България относно точния формат на изписване. Въпреки това нагласата на всички участници на финансовия пазар е да се придържат към вече установената европейска практика, в синхрон с правилата и техническите стандарти на Европейската централна банка“, допълва Макс Баклаян.

Президентът на ЕЦБ с напомняне към България



ЗАЩО МОЖЕ ДА Е ОБЪРКВАЩО?

Две промени се случват едновременно:

- преминаване от лев към евро, и

- смяна на логиката на изписване – от „1 чужда валута = лева“ към „1 евро = чужда валута“.

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Двата модела изглеждат различно визуално, но реалната стойност на сделките не се променя. Променя се единствено подходът, според който курсът се показва.