България

В подкрепа към Коцев: Автомобили блокираха входа на служебния паркинг на НС

Това съобщи депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова

18 септември 2025, 07:06
В подкрепа към Коцев: Автомобили блокираха входа на служебния паркинг на НС
Източник: Лена Бориславова/Facebook

Р ано сутринта на 18 септември няколко коли блокираха входовете към служебния паркинг на парламента в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев. Това съобщи с публикация във Facebook депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова.

Съдиите по дело за Благомир Коцев си направиха отвод

"Това са входовете към служебния паркинг на Народно събрание. Малко след 5:40. Входовете, през които, без да слизат от колите на НСО, Борисов и Пеевски се озовават в пленарна зала. Е, днес няма да могат. Ще трябва да ходят пеша. Както бе казала една тяхна депутатка “Ходи пеша, бе!” Това неудобство едва ли може да се сравни с разрушения живот, денонощното хапане от дървеници над 2 месеца в ареста и без да могат да бъдат със семействата си, което се случва на зам-кмета на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благо Коцев", написа Бориславова.

Протест на "Правосъдие за всеки", искат освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев

Информацията потвърди и бившият лидер на ПП-ДБ Кирил Петков. "Днес Пеевски и Борисов ще трябва да ходят пеша, защото протестът за Благо и Никола Барбутов не им разрешава да влязат през задния вход с цялата им охрана. Време е да ходят сред хората", написа Петков.

Заседание по мярката на Коцев днес няма да има, тъй като съдебният състав, който трябваше да гледа изменението ѝ от "задържане под стража" в по-лека, си направи отвод.

Впоследствие поддръжници на кмета на Варна протестираха в негова защита. По традиция протестът започна пред сградата на общината, а малко след това хората потеглиха на шествие към Съдебната палата.

Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

На 12 септември Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна. Решението не бе окончателно и така стана обект на обжалване пред Софийския апелативен съд.

Защитата на Коцев поиска той да напусне ареста, защото според адвокатите в последните 2 месеца прокуратурата и Антикорупционната комисия не са направили нищо по същество за това разследване. 

Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи. Заедно с него в ареста се озоваха и двама общински съветници, които обаче засега няма данни да искат промяна на мерките си за неотклонение.

Коцев ПП НС служебен паркинг блокада
Последвайте ни

По темата

В подкрепа към Коцев: Автомобили блокираха входа на служебния паркинг на НС

В подкрепа към Коцев: Автомобили блокираха входа на служебния паркинг на НС

Как семейство Тръмп трупа милиарди от криптовалути

Как семейство Тръмп трупа милиарди от криптовалути

НС гласува петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“

НС гласува петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“

18 септември: Почитаме паметта на светец, прославил се с чудотворството

18 септември: Почитаме паметта на светец, прославил се с чудотворството

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Кучето ни има бълхи - какво да направим?

Кучето ни има бълхи - какво да направим?

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 2 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 2 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 дни

Виц на деня

- Сине, няма ли да се жениш? Остаря вече! - Не мога да си намеря булка, тате! - Тарзан в джунглата намери, ти във Фейсбук…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Древната гъба с размерите на Ватикана и тегло колкото три сини кита

Древната гъба с размерите на Ватикана и тегло колкото три сини кита

Любопитно Преди 5 минути

"Гъбите вече трябва да бъдат признати за едни от най-старите и най-големите организми на Земята"

Стрелба в САЩ: Трима полицаи са убити, други двама - тежко ранени

Стрелба в САЩ: Трима полицаи са убити, други двама - тежко ранени

Свят Преди 29 минути

Нападателят е бил застрелян от органите на реда

Тройка по никое време: Свещената независимост! Възможна ли е?

Тройка по никое време: Свещената независимост! Възможна ли е?

Подкаст "Тройка по никое време" Преди 1 час

Малко преди Денят на независимостта на България…

<p>Има ли полезни ултрапреработени храни?</p>

Експерти: Има ли полезни ултрапреработени храни?

Любопитно Преди 1 час

Ултрапреработената храна е всеки продукт с допълнителен процес на обработване или добавка към него

Никола Барбутов и Петър Рафаилов се изправят отново пред съда

Никола Барбутов и Петър Рафаилов се изправят отново пред съда

България Преди 1 час

Бившият зам.-кмет на София и съветникът му обжалваха мерките „задържане под стража”

<p>Руският пазар на недвижими имоти е в опасност</p>

Руският пазар на недвижими имоти е в опасност: 1/5 от строителните компании са пред фалит

Свят Преди 1 час

Най-застрашени са компаниите в сегмента на масовото жилищно строителство

Снимката е илюстративна

Прогноза за четвъртък: Захлаждане сутрин, слънце и топлина следобед

България Преди 1 час

През деня ще има променлива облачност, която над много райони ще намалява и постепенно ще се установява слънчево време

Meta показа умни очила с дисплей и модел за спорт

Meta показа умни очила с дисплей и модел за спорт

Технологии Преди 2 часа

Разбира се, в тях има и изкуствен интелект

Бизнесменът Мирослав Великов се присъедини към Завоевателите в “Игри на волята”

Бизнесменът Мирослав Великов се присъедини към Завоевателите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Въздушната акробатка Вера Хитова напусна екстремната надпревара

Хиляди протестираха в Лондон срещу посещението на Тръмп

Хиляди протестираха в Лондон срещу посещението на Тръмп

Свят Преди 8 часа

Лондонската полиция изчисли, че в протеста са участвали около 5000 души

Литва обвини 15 души за тероризъм, свързан с Русия

Литва обвини 15 души за тероризъм, свързан с Русия

Свят Преди 9 часа

Според литовската прокуратура заподозрените са използвали куриерски компании, за да изпратят четири пратки с експлозиви,

Фед направи първото понижение на лихвите за 2025 г.

Фед направи първото понижение на лихвите за 2025 г.

Свят Преди 9 часа

Единственият несъгласен беше новият управител във Фед – Стивън Миран

Нови задочни реплики между президента и управляващите за ВМЗ и „Райнметал”

Нови задочни реплики между президента и управляващите за ВМЗ и „Райнметал”

България Преди 9 часа

Темата беше коментирана и в кулоарите на Народното събрание

ЕК: Сърбия не прави нищо срещу руската дезинформация

ЕК: Сърбия не прави нищо срещу руската дезинформация

Свят Преди 9 часа

Европейската комисия припомни, че Сърбия е страна кандидатка за членство в ЕС

Бившият президент на Бразилия Болсонаро има рак на кожата

Бившият президент на Бразилия Болсонаро има рак на кожата

Свят Преди 10 часа

70-годишният Болсонаро миналата седмица беше осъден за опит за преврат

САЩ направиха първа вноска за възстановяване на Украйна

САЩ направиха първа вноска за възстановяване на Украйна

Свят Преди 11 часа

Дяловото участие на Украйна и САЩ във Фонда е 50 на 50 процента

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
1

3 лъва се заселиха в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg
1

Гургулиците и градските лястовици отлитат на Юг

sinoptik.bg

5 зеленчука, с които да внимавате през есента: Ето защo!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 18 септември, четвъртък

Edna.bg

ЦСКА търси втора поредна победа срещу разклатения тим на Арда

Gong.bg

Слот: Трябваше да имаме по-комфортна вечер

Gong.bg

„Изкуственият интелект ме спаси“: Среща с жената, която се превърна в робот, за да остане човек

Nova.bg

Обвиненият хотелиер от кмета на Огняново за побой: Не съм го бил. Той изпитва злоба, защото не съм му дал пари за събора

Nova.bg