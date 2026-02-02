Силно земетресение разтърси окупирания от Русия Крим

З еметресение разтърси Крим. Няма данни жертви и разрушения след труса, съобщи дирекцията на руското министерство на извънредните ситуации, отговаряща за окупирания полуостров, предава ТАСС.

Земетресение в Крим

„В акваторията на Азовско море на 2 февруари в 13 ч. московско време (12 ч. българско) беше регистрирано земетресение с магнитуд 5,1. По предварителни данни няма жертви и разрушения след труса“, посочиха от министерството.

По-рано на сайта на Европейския сеизмологичен център бе съобщено за трус с магнитуд 4,8 в Азовско море край бреговете на Кримския полуостров.

Епицентърът е бил на дълбочина 10 км и на 35 км разстояние от град Щелкино.