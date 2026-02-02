Енергийни експерти предлагат да се въведат няколко тарифи за тока

България

2 февруари 2026, 11:34
Е нергийни експерти предлагат да се въведат няколко тарифи за тока. Така ако пестиш, ще плащаш по-малко, смятат те. Това е само една от 50-те теми в програма „Енергетика+”, която разработи Българският енергиен форум, заедно с наши партньори, заяви в ефира на NOVA енергийният експерт Иван Хиновски.

„Програмата дава дава идеи как да се вдигне цялата икономика на България. Не е само токът. Поставен е и въпросът за топлинната енергия, която е 60% от потреблението на енергия на българите”, каза Хиновски. 

Ще има ли двойни тарифи за битовите потребители на ток?

Той обясни, че се предлага отказ от плоската тарифа за електроенергия. Хиновски даде пример с Гърция, където има седем тарифи. „Те са постепенни, при тях цените растат в зависимост от потреблението”, обясни експертът. Предложението засяга битовите потребители, но може да се приложи и за бизнеса. 

„Тези, които потребяват по-малко, ще получат стимули, бонуси за това, че пестят енергия. Докато онези, които харчат безогледно - отопляват басейни или имат климатици във всички помещения, ще плащат по-висока цена, която ще компенсира отстъпката за бедните. Това е принципът”, обясни енергийният експерт.

Нощната тарифа на тока да се увеличи с 10%

Идеята обаче срещала съпротива от търговците на електроенергия и електроразпределителните дружества, а според Хиновски причината е, че ще имат повече работа и ще се наложи да ползват нови софтуери. Той допълни, че подобна промяна трябва да мине през промени в Закона за енергетиката и в подзаконовите нормативни документи.

За топлинната енергия

„Предлагаме създаване на пазарни условия във фазата на производство на топлинната енергия и възможност за влизане на независими производители. Тоест търгове за топлинна енергия. Там са най-големите разходи – за ремонти на мрежата и за самото производство. „Топлофикация София“ ще обявява търгове за производство на топлинната енергия, която ще купува. По този начин ще се осигурят по-ниски цени”, продължи Хиновски.

Христов: Еднакви цени за ток, газ и парно за всички

„Другото, което предлагаме, е възможността „Топлофикация София“ да се обърне към проект за малки модулни реактори. С два такива цената на топлинната енергия ще спадне драстично”, смята той.

И даде примери с Чехия, Естония, Финландия, Полша.

