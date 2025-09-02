България

Протест в подкрепа на Благомир Коцев във Варна

Кметът беше задържан в началото на юли

2 септември 2025, 21:18
Какво става с обвиненията срещу Никола Барбутов

България изрази загриженост за действията на РС Македония

Видеозапис разкрива ръка, която бута скоростния лост в кабината на трамвая, който дерайлира

Разкриха шокиращи подробности за случая с колата, забита в автобус

Сарафов свика съвещание за инцидента, при който кола се вряза в автобус

Семейството на загиналия в Ботевград сподели кадри с предполагаем дилър (ВИДЕО)

Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

„Исторически парк” под запор: Над 2 млн. лв. дългове и спорни имотни сделки

З а седми път варненци излязоха на протест в защита на Благомир Коцев. Хората за пореден път настояват и скандират за незабавното освобождаване на кмета и двамата общински съветници, който вече близо 2 месеца са в ареста, предава NOVA.

Междувременно стана ясно, че защитата на Коцев е изпратила до прокуратурата искане за преразглеждане за мярката му за неотклонение. Дали обаче това ще се случи тепърва предстои да се разбере. Иначе за да подкрепи протеста във Варна пристигна и бившият съпредседател на „Продължаваме промяната” Кирил Петков.

"Считаме, че е подменен вотът на варненци с неправомерното задържане на кметът ни Благомир Коцев, както и двама общински съветници. Очакванията ни са да има правосъдие", коментираха протестиращи.

Нов протест във Варна в подкрепа на задържания кмет Коцев

Припомняме, че Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, а обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група за подкупи.

Източник: NOVA    
Коцев протест Варна
Две деца се качиха на строителен кран в София

Кървава драма във Франция, нападател мушка хора, убиха го

Протест затвори

Разкриха шокиращи подробности за случая с колата, забита в автобус

Имотният пазар ще претърпи корекция след еврозоната

10-те най-популярни представители на семейството на териерите

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Преди 2 дни
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 1 ден
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Преди 2 дни

Последни новини

Ужас, свлачище погълна над 1000 души в Судан

Свят Преди 55 минути

Местен фермер разказа, че в последните седмици валежите били изключително интензивни

Израел започна мобилизация за офанзивата в град Газа

Свят Преди 3 часа

Според последната информация на властите в Газа от началото на войната са загинали 63 557 палестинци

Ердоган: Русия и Украйна все още не са готови

Свят Преди 5 часа

Ердоган: С Путин обсъдихме какви са заключенията му от срещата с Доналд Тръмп

Ново силно земетресение удари Афганистан

Свят Преди 5 часа

Епицентърът на земетресението е бил на 34 километра североизточно от град Джалалабад

Снимката е илюстративна

България Преди 5 часа

За инцидента съобщават очевидци във Facebook групата "Катастрофи в София". По-рано друг трамвай по линия 22 излезе от релсите в района на Румънското посолство в София като помете 7 паркирани коли и потроши подлез

<p>Какво е &bdquo;ръбчене&ldquo; и как да достигнете върховно сексуално удоволствие</p>

Любопитно Преди 6 часа

Тази техника обещава по-интензивни оргазми и по-дълбока осъзнатост по време на сексуалните преживявания

<p>Дъщерята на известна актриса е новият главен редактор на Vogue</p>

Любопитно Преди 6 часа

Назначението ѝ бележи нова ера за Vogue – смятано за едно от най-влиятелните и престижни модни издания в света

Задържаният за убийството на Парубий се призна за виновен

Свят Преди 6 часа

Той казва, че иска бърз процес, за да може да бъде разменен и предаден на Русия

Итън Хоук сподели за „унизителния“ си развод с бившата си съпруга Ума Търман

Любопитно Преди 7 часа

„В работата ни има определена интимност. Въображаема интимност.“

Путин отговаря на твърденията, че Москва планира да нападне Европа

Свят Преди 7 часа

Путин заяви, че Москва никога не е била против членството на Украйна в ЕС, но че присъединяването на Украйна към НАТО е „неприемливо“

5 трагични съдби на британски кралски особи, останали в историята

Любопитно Преди 7 часа

Връщаме се назад във времето и припомняме пет от най-трагичните загуби, белязали монархията

Мистериозни „топки на Нептун“ се появиха на плажове

Свят Преди 7 часа

„Морето ни връща боклука, който никога не е трябвало да е там“

<p>Рязък скок на случаите на COVID-19 в Румъния</p>

Свят Преди 8 часа

В Румъния се наблюдават два типа на COVID-19 – единият е подобен на грип с респираторни оплаквания и болки в мускулите, а вторият протича с повръщане и диария

Шефът на НАТО Марк Рюте

Свят Преди 8 часа

След предполагаема руска намеса при полет на председателя на ЕК, НАТО засилва контрола над GPS сигнали в Източна Европа

Дарение от 200 хил. лв. направи Фондацията на Кока-Кола ХБК за НАДРБ и доброволците в борбата с пожарите в България

Любопитно Преди 8 часа

Средствата ще бъдат използвани за нужди на терен и за повишаване на устойчивостта на местните общности спрямо рисковете от пожари

<p><span class="cf0">В Турция: Мъж застреля 16-годишната си приятелка&nbsp;</span><span class="cf1">&bdquo;</span><span class="cf0">без да иска&ldquo;</span></p>

Свят Преди 8 часа

Въпреки намесата на лекарите младото момиче е починало от нараняванията си

