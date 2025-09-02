Протест в подкрепа на Благомир Коцев във Варна

Сарафов свика съвещание за инцидента, при който кола се вряза в автобус

З а седми път варненци излязоха на протест в защита на Благомир Коцев. Хората за пореден път настояват и скандират за незабавното освобождаване на кмета и двамата общински съветници, който вече близо 2 месеца са в ареста, предава NOVA.

Междувременно стана ясно, че защитата на Коцев е изпратила до прокуратурата искане за преразглеждане за мярката му за неотклонение. Дали обаче това ще се случи тепърва предстои да се разбере. Иначе за да подкрепи протеста във Варна пристигна и бившият съпредседател на „Продължаваме промяната” Кирил Петков.

"Считаме, че е подменен вотът на варненци с неправомерното задържане на кметът ни Благомир Коцев, както и двама общински съветници. Очакванията ни са да има правосъдие", коментираха протестиращи.

Припомняме, че Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, а обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група за подкупи.