Повдигнаха обвинения на тримата задържани при акцията на СДВР срещу кражбата на коли

С офийската районна прокуратура повдигна обвинения на тримата задържани при акцията на СДВР срещу кражбата на коли в петък. Това съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.
Трима задържани при акция срещу автокражби
Заподозрените откраднали около 7:30 часа на 30 януари лек автомобил пред детска градина в ж.к. „Люлин“ в София. По-късно същия ден те бяха заловени край Костинброд.
Кой е Христо Върбанов, арестуван от отряд "Кобра" в Костинброд
И тримата задържани, единият от които е Иван Илиев по прякор Ванко - са осъждани. Предвид възможността да извършат престъпление, те са задържани за срок до 72 часа.
Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд
Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо тримата.