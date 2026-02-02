Повдигнаха обвинения на тримата задържани при акцията на СДВР срещу кражбата на коли

Службите у нас с подробности за свалянето на най-големите торент сайтове

С офийската районна прокуратура повдигна обвинения на тримата задържани при акцията на СДВР срещу кражбата на коли в петък. Това съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Заподозрените откраднали около 7:30 часа на 30 януари лек автомобил пред детска градина в ж.к. „Люлин“ в София. По-късно същия ден те бяха заловени край Костинброд.

И тримата задържани, единият от които е Иван Илиев по прякор Ванко - са осъждани. Предвид възможността да извършат престъпление, те са задържани за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо тримата.