„С обич, Мелания“: Имейл от първата дама сред документите по делото „Епстийн“

М елания Тръмп е похвалила статия, написана за Джефри Епстийн, в имейл до Гислейн Максуел, сочат новопубликувани файлове по делото „Епстийн“, пише английското издание The Telegraph.

В имейл от 2002 г., адресиран до „G“ и подписан „С обич, Мелания“, г-жа Тръмп очевидно е казала на Максуел, че изглежда страхотно на снимка, включена в профил на Джефри Епстийн в списание New York Magazine. Тя е описала материала като „хубава история“.

Имейлът е един от близо три милиона документа, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в петък сутринта. Мелания Тръмп е била заснемана с Максуел поне три пъти и с Епстийн поне веднъж в началото на 2000-те години заедно с Доналд Тръмп.

Новото съобщение обаче очевидно хвърля допълнителна светлина върху отношенията между двете жени. „Хубава история за JE (Джефри Епстийн) в NY mag. Изглеждаш страхотно на снимката“, очевидно е написала г-жа Тръмп.

„Знам, че си много заета и летиш по целия свят. Как беше Палм Бийч? Нямам търпение да дойда. Обади ми се, когато се върнеш в Ню Йорк. Прекарвай си страхотно! С обич, Мелания“, пише още в писмото.

Newly unsealed Epstein documents have brought to light a previously private email exchange in which Melania reportedly sent a message expressing her deep "love" and admiration to Ghislaine Maxwell. pic.twitter.com/Izj5KHNueL — DG🎭 (@DanielGilr44222) January 31, 2026

Епстийн е бил представен в материал за списанието през октомври същата година. Максуел, която в момента изтърпява 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, е многократно споменавана и показвана със снимки в материала.

Друг имейл, публикуван в петък, разкрива, че Максуел е дала привързан отговор, като е нарекла подателя „sweet pea“ (бел.ред. Сладурче). „Всъщност плановете отново се промениха и сега съм на път обратно за Ню Йорк. Заминавам отново в петък, така че не мисля, че ще имам време да се видим, за съжаление. Все пак ще се опитам да се обадя. Пази се“, гласи имейлът.

Настоящият президент на САЩ Доналд Тръмп тогава е бил интервюиран като част от материала на New York Magazine и е нарекъл Епстийн „страхотен човек“, който е „много забавен за компания“. „Дори се казва, че харесва красивите жени толкова, колкото и аз, и много от тях са от по-младата страна. Без съмнение Джефри се наслаждава на социалния си живот“, е добавил той.

BREAKING - Be brutally honest: Are you shocked that Epstein files reveal a gushing email between First Lady Melania Trump and Ghislaine Maxwell, signed “Love, Melania”? Yes or no? pic.twitter.com/d2J4VqMcAZ — Simon Ateba (@simonateba) January 30, 2026

Публикуването на имейлите съвпада с излизането по кината на новия документален филм на първата дама на Amazon, озаглавен „Melania“. Филмът документира живота на първата дама в навечерието на втората инаугурация на съпруга ѝ.

Друг имейл в пакета от файлове, изпратен до Епстийн ден след като г-н Тръмп печели президентските избори през 2016 г., разкрива, че американският президент очевидно многократно е наричал съпругата си „hot piece of ass“, когато се е срещал с нея.

The Telegraph се е свързал с Белия дом за коментар.