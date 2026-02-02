Любопитно

„С обич, Мелания“: Имейл от първата дама сред документите по делото „Епстийн“

Имейлът е един от близо три милиона документа, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в петък сутринта

2 февруари 2026, 16:07
„С обич, Мелания“: Имейл от първата дама сред документите по делото „Епстийн“
Мелания Тръмп   
Източник: GettyImages

М елания Тръмп е похвалила статия, написана за Джефри Епстийн, в имейл до Гислейн Максуел, сочат новопубликувани файлове по делото „Епстийн“, пише английското издание The Telegraph.

В имейл от 2002 г., адресиран до „G“ и подписан „С обич, Мелания“, г-жа Тръмп очевидно е казала на Максуел, че изглежда страхотно на снимка, включена в профил на Джефри Епстийн в списание New York Magazine. Тя е описала материала като „хубава история“.

Имейлът е един от близо три милиона документа, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в петък сутринта. Мелания Тръмп е била заснемана с Максуел поне три пъти и с Епстийн поне веднъж в началото на 2000-те години заедно с Доналд Тръмп.

Новото съобщение обаче очевидно хвърля допълнителна светлина върху отношенията между двете жени. „Хубава история за JE (Джефри Епстийн) в NY mag. Изглеждаш страхотно на снимката“, очевидно е написала г-жа Тръмп.

„Знам, че си много заета и летиш по целия свят. Как беше Палм Бийч? Нямам търпение да дойда. Обади ми се, когато се върнеш в Ню Йорк. Прекарвай си страхотно! С обич, Мелания“, пише още в писмото.

Епстийн е бил представен в материал за списанието през октомври същата година. Максуел, която в момента изтърпява 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, е многократно споменавана и показвана със снимки в материала.

Друг имейл, публикуван в петък, разкрива, че Максуел е дала привързан отговор, като е нарекла подателя „sweet pea“ (бел.ред. Сладурче). „Всъщност плановете отново се промениха и сега съм на път обратно за Ню Йорк. Заминавам отново в петък, така че не мисля, че ще имам време да се видим, за съжаление. Все пак ще се опитам да се обадя. Пази се“, гласи имейлът.

Настоящият президент на САЩ Доналд Тръмп тогава е бил интервюиран като част от материала на New York Magazine и е нарекъл Епстийн „страхотен човек“, който е „много забавен за компания“. „Дори се казва, че харесва красивите жени толкова, колкото и аз, и много от тях са от по-младата страна. Без съмнение Джефри се наслаждава на социалния си живот“, е добавил той.

Публикуването на имейлите съвпада с излизането по кината на новия документален филм на първата дама на Amazon, озаглавен „Melania“. Филмът документира живота на първата дама в навечерието на втората инаугурация на съпруга ѝ.

Друг имейл в пакета от файлове, изпратен до Епстийн ден след като г-н Тръмп печели президентските избори през 2016 г., разкрива, че американският президент очевидно многократно е наричал съпругата си „hot piece of ass“, когато се е срещал с нея.

The Telegraph се е свързал с Белия дом за коментар.

По темата

Мелания Тръмп Джефри Епстийн Гислейн Максуел имейли делото Епстийн Доналд Тръмп трафик на хора New York Magazine документи The Telegraph
Последвайте ни
Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан”, проверяват дали става дума за убийство (СНИМКИ)

Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан”, проверяват дали става дума за убийство (СНИМКИ)

Мъж отвлече жена от автобус насред Плевен

Мъж отвлече жена от автобус насред Плевен

Дара мисли да се откаже от Евровизия

Дара мисли да се откаже от Евровизия

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 породи кучета с по-висок риск от генетични заболявания

10 породи кучета с по-висок риск от генетични заболявания

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

България Преди 31 минути

Силно земетресение разтърси окупирания от Русия Крим

Силно земетресение разтърси окупирания от Русия Крим

Свят Преди 55 минути

Епицентърът е бил в Азовско море

Израел отвори граничния пункт "Рафах", но с ограничения

Израел отвори граничния пункт "Рафах", но с ограничения

Свят Преди 1 час

Повторното отваряне на "Рафах" беше ключов елемент от първата фаза на Тръмп

Джорджа Мелони

„Не, определено не съм ангел“ – Джорджа Мелони за спорна фреска в църква

Свят Преди 1 час

Италианските власти разследваха фреска в римска базилика, след като скорошни реставрационни дейности изглеждаха така, сякаш изобразяват министър-председателя Джорджа Мелони като ангел

Търсите нов живот? Има нови свободни работни места в Антарктида за 2026 г.

Търсите нов живот? Има нови свободни работни места в Антарктида за 2026 г.

Любопитно Преди 2 часа

Британската антарктическа служба стартира новогодишна кампания за намиране на хора за работа в изследователските ѝ станции в Антарктика

Забавна грешка на „Грами“: Шер обяви Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар

Забавна грешка на „Грами“: Шер обяви Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар

Любопитно Преди 2 часа

Шер предизвика усмивки на наградите „Грами“, след като по време на обявяването на „Запис на годината“ погрешка спомена Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар, а забавният момент бързо стана хит в социалните мрежи

Иран задържа четирима чужди граждани за "участие в бунтове"

Иран задържа четирима чужди граждани за "участие в бунтове"

Свят Преди 2 часа

<p>Кремъл обяви кога ще се проведат&nbsp;следващите преговори за Украйна</p>

Следващите преговори за Украйна ще се състоят в Абу Даби от 4 до 5 февруари

Свят Преди 2 часа

Това заяви Дмитрий Песков

<p>Как и защо бяха свалени българските торент сайтове - подробности за акцията</p>

След спирането на торент сайтовете: Три лица са привлечени като обвиняеми

Свят Преди 2 часа

В знакова международна операция, координирана от ГДБОП, на 29 януари трите най-големи български сайта за пиратско съдържание - ArenaBG.com, Zamunda.net и Zelka.org –бяха свалени

Шест рискови фактора, които могат да доведат до инфаркт на млади години

Шест рискови фактора, които могат да доведат до инфаркт на млади години

Любопитно Преди 2 часа

Назовани са неочаквани рискови фактори, за които всеки трябва да знае

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Петрич

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Петрич

България Преди 3 часа

На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни

<p>Ето колко е бюджетният дефицит&nbsp;на България за 2025 г.</p>

Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е 3,1%

Пари Преди 3 часа

Плевен удължава междусрочната ваканция на учениците

Плевен удължава междусрочната ваканция на учениците

България Преди 3 часа

Кметът на община Плевен обяви 3 февруари за неучебен ден

Соня Йончева блести в „Тоска” с Йонас Кауфман и „Синя нощ” с Хаузер в две незабравими вечери от „Гала в София” 2026

Соня Йончева блести в „Тоска” с Йонас Кауфман и „Синя нощ” с Хаузер в две незабравими вечери от „Гала в София” 2026

Любопитно Преди 3 часа

Българската публика ще може да се наслади на грандиозните спектакли на 25 и 27 август в София

Хиляди разведени откриват, че може все още да са женени в Полша

Хиляди разведени откриват, че може все още да са женени в Полша

Свят Преди 3 часа

Google награди Института INSAIT към СУ с половин милион долара

Google награди Института INSAIT към СУ с половин милион долара

България Преди 3 часа

Отличието се дава за постигнатите високи резултати в развитието на изкуствения интелект на национално и международно ниво

Всичко от днес

От мрежата

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Семейство Бийбър под светлините на прожекторите: бебе, любов и провокации

Edna.bg

„Желанието ми е смазано“: DARA обмисля да се откаже от участие в "Евровизия"

Edna.bg

Ботев Пд с позиция след решението на БФС за Око Флекс

Gong.bg

Тото Волф: Преминахме всички проверки на двигателя, всичко е легално

Gong.bg

Шефът на Софийския затвор поиска предсрочно освобождаване на Евелин Банев – Брендо

Nova.bg

Разследват сигнал за трима убити в хижа край прохода „Петрохан” (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg